水果貼紙也能分解！新型可堆肥標籤讓堆肥不再「卡塑膠」

以色列公公司TIPA推出家庭可堆肥蔬果貼紙，解決塑膠標籤進入掩埋場產生的環境問題。（圖片來源：Labels＆Labeling）

撰文＝編輯部

當你在超市買蘋果、香蕉或酪梨時，果皮上那張小小的貼紙，雖然方便辨識價格與產地，卻大多是以塑膠製成，不僅無法回收，還常與果皮一同被丟入食物垃圾中，進入堆肥場後成為難以清除的污染源。隨著循環經濟的壓力與法規推動，以色列包裝公司TIPA攜手荷蘭Bio4Life推出了一款經TÜV OK compost HOME與OK compost INDUSTRIAL雙重認證的家庭可堆肥蔬果貼紙。這兩項認證由奧地利檢驗機構TÜV Austria頒發，代表產品能在家庭與工業堆肥環境下完全生物分解、不殘留微塑膠或有害物質，是歐洲最具公信力的堆肥標章。這項新技術希望從源頭解決這個「小而棘手」的污染問題。

水果貼紙成堆肥系統的隱形挑戰

在堆肥廠裡，水果貼紙被視為「前三大污染源」之一。由於貼紙體積小、不易挑出，即使經過篩選，仍常殘留在成品堆肥中，影響品質與市場信任。美國多地堆肥廠與歐洲相關環保機構的調查都指出，這些非堆肥性塑膠標籤不僅增加了處理成本，也阻礙了食物垃圾正確流向堆肥系統。當非堆肥貼紙混入食物垃圾被迫進入掩埋場時，廢棄物分解過程會產生大量甲烷，加劇氣候變遷。

廣告 廣告

因此，將蔬果貼紙轉換為可堆肥材質，被視為推動循環經濟的重要起點。一旦標籤能隨果皮自然分解，堆肥廠將更願意收受帶貼紙的食物垃圾，提升堆肥效率與品質，並減少溫室氣體排放。根據歐盟《包裝與包裝廢棄物規範》（PPWR）新法規，水果與蔬菜的標籤將被要求具備可堆肥性，並預計在未來幾年內逐步強制實施。這意味著，水果貼紙的「去塑化」不再只是企業形象工程，而是必須正視的轉型挑戰。

TIPA水果貼紙 可堆肥也耐用

在政策與市場需求推動下，TIPA與Bio4Life攜手推出經認證的家庭可堆肥蔬果貼紙，結合TIPA的堆肥性薄膜搭配BioTAK黏著技術，不僅完全符合歐盟堆肥標準，更能在家庭堆肥環境下自然分解，其主要特色包括：

1、強附著力：可牢固貼合在光滑或粗糙表面，卻不會留下膠痕，保持果實外觀。

2、耐環境性：抗潮、耐油，在室溫、冷藏及冷凍環境下維持耐用與柔韌度。

3、食品安全：可直接接觸食品，不具汙染風險。

4、資訊傳遞：支援柔版與數位印刷，可用於 PLU、品牌、條碼、成分資訊等標籤。

廣告 廣告

該系列標籤預計於2025年底前在歐洲市場全面推廣，並已獲部分零售商測試採用。這款貼紙的堆肥認證不僅意味著能在58℃以上的工業堆肥環境中於12週內完全分解，也能在25～30℃的家庭堆肥條件下自然分解，不殘留塑膠微粒，對植物生長無毒無害。

塑膠貼紙禁令下 迎來可堆肥時代

隨著歐盟及部分國家陸續實施塑膠貼紙禁令，零售端與農業端必須尋找替代方案。當產業規模擴大、供應鏈成熟後，成本可望逐步下降，價格將不再是最大障礙。同時，消費者對塑膠污染的關注，也將加速可堆肥貼紙的導入，使品牌與零售商更願意擁抱永續解決方案。這項創新標籤不僅有助於堆肥品質提升，也為零售端提供符合法規、兼顧品牌美觀與永續性的解方。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

排泄物能發電還能變現！牧場如何將糞尿變燃料、升級綠電創收益？

靈感來自冷凍豆腐！新型「果凍冰塊」不融化還能堆肥

超過1000個雲端食譜、廚餘8小時變堆肥！為了滿足永續與解決缺工 食品產業有哪些新解方？

參考資料：Sustainable Food Business, TIPA launches home compostable labels for fresh produce to address contamination issues

參考資料：Sustainable Packaging Coalition, Produce Stickers: The Benefits of Going Compostable