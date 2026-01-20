水果餐減肥瘦10kg！40歲女血糖飆600進ICU

新陳代謝科醫師林毅欣分享一起危險減重案例，一名40歲女性透過大量食用水果瘦身，一個月減掉10公斤，卻因血糖飆升至600 mg/dL、出現酮酸中毒而送進加護病房。

一名40歲女性透過大量食用水果瘦身，一個月減掉10公斤。（示意圖／Pexels）

林毅欣在《健康好生活》節目中表示，這名體態偏胖的女性為了減重，開始以生菜沙拉和水果取代正餐。她每天早餐食用一大盒水果，中午也不與同事訂餐，同樣只攝取水果，每次都會吃進7種不同種類。由於水果帶來飽足感，她減少了其他食物的攝取量，短時間內就達到明顯的減重效果。

然而，女子雖然成功瘦身，身體狀況卻未因此好轉。林毅欣表示，在一次健康檢查中發現，該女子血糖值高達600 mg/dL，並出現酮酸中毒的危險症狀。林毅欣解釋，水果雖然被視為健康食物，但其中含有果糖，過量食用同樣會造成血糖上升，加上女子具有家族病史，基因因素大幅增加罹病風險。

水果雖然被視為健康食物，但其中含有果糖，過量食用同樣會造成血糖上升。（示意圖／Pexels）

林毅欣進一步說明第二型糖尿病的家族遺傳風險，若父母雙方都患有糖尿病，子女未來罹患糖尿病的機率高達七成；若僅單方父母有糖尿病，機率則約四成。但實際發病時間與年齡，很大程度取決於後天的生活習慣。

林毅欣指出，酮酸中毒是糖尿病患者的急症，統計顯示致死率約15%，因此患者通常需先進入加護病房觀察2至3天。該女子經胰島素治療、飲食控制及補充水分後，最終血糖回穩並出院。林毅欣提醒，該女子本身具有糖尿病家族史，屬於高風險族群，長期過量攝取水果導致血糖不穩，最終引發糖尿病發作。

