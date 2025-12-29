水果、花草與屋瓦變身陶作故事 國際駐村典藏展陶博館亮相
「自然的永續之境—陶博館駐村藝術家作品典藏展」，展出歷年國際駐村藝術家精選創作，帶領觀眾走入一場「從土地到陶土，再到藝術」的自然冒險。即日起至115年2月8日於陶藝長廊亮相，21件創作記錄藝術家在鶯歌生活、觀察與發想的精彩瞬間，是一場濃縮世界視角的創作盛宴。
陶博館館長張啟文表示，陶博館長年作為國際陶藝交流的重要據點，自2011年推動駐村藝術家計畫，吸引全球陶藝家申請，目前已有來自31國、144位藝術家進駐。此次從歷屆駐村創作中精選作品，多源自藝術家在鶯歌生活期間的觀察與體驗，他們透過與在地環境與人群的交流，將鶯歌的自然、人文與日常印象轉化為創作靈感，傳達藝術家如何以陶土回應自然、人文與永續議題。
展覽以陶土為主角，帶來藝術家眼中不同的「自然樣貌」。他們透過土地、植物、礦物等元素發想，把在鶯歌駐村生活時的觀察與感受化為創作，各自以不同文化背景回望自然。韓國陶藝家孟昱在（Wookjae Maeng）作品《平衡18-1》，以鳳梨造型作為支撐結構，承載著枝桿上的小鳥，輕盈而幽默的造型語彙，表達自然平衡與環境保護的重要。
來自泰國的駐村藝術家卡蒙莎奴・潘維德（Kamonchanok Panuwed）以柔和的綠色塑造《我的第一個春天》，童話般的人形綻放著層層粉紅花團，並以細緻的花草紋樣點綴，呈現春天甦醒、生機初綻的意象。日本駐村陶藝家小島修（Kojima Osamu）則將臺灣屋瓦與陶土記憶融入《懷舊16-TWT-s10》，以樸素造型凝結土地與人文的生活痕跡。
「自然的永續之境」不僅是一場藝術展覽，更是一趟感受自然、重新認識自我生活節奏的小旅行。歡迎大家走入陶博館，在駐村藝術家的作品中感受自然記憶、人文情感與陶土語言的層層回響。更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。
