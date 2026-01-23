水柱狂噴3公尺！女駕駛買早餐撞斷消防栓 慘賠16萬元

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗頭份中正路台灣銀行前面，今(23)日清晨5點多出現小噴泉，水柱噴出將近3公尺高，原來是44歲劉姓女駕駛，一早開車出門買早餐卻自撞消防栓，把消防栓都撞斷了。警方調查，女駕駛沒有酒駕，疑似因為精神不濟自撞肇事，但這一撞，後續約7萬元的消防栓維修費用，還有9萬多元的水費，加起來共16萬元得由她來賠償。

道路一旁，大量自來水不斷從地下噴出，水柱高度將近3公尺，就像路中央冒出一座小噴泉，警消趕到現場進行交通管制，同步聯繫自來水公司到場維修，因為水勢太大，自來水全部流到大馬路上，整條道路變得溼答答，旁邊也積水，就是噴泉前面，停著這輛紅色轎車撞斷消防栓。

附近民眾說：「很驚訝啊，想說怎麼會撞到這樣，我從住家過來這邊，怎麼會撞到那麼離譜，很誇張啊，可能會覺得他精神不濟，或是酒駕，都有可能，也不知道發生什麼事。」

這是發生在23日清晨5點多，苗栗頭份這處路口，回到現場道路邊還有一點積水，事發時附近民眾沒有聽到撞擊聲，一大早出門發現消防栓被撞斷，覺得相當離譜。

苗栗頭份警分局副分局長盧彥廷說：「因不明原因偏移車道，不慎自撞對向道路之消防栓，駕駛人酒測值為零，無人傷亡。」

肇事的是44歲劉姓女子，警方對她實施酒測，酒測值為零，女子向警方表示，當時要出門買早餐，精神不濟自撞肇事，但這一撞把消防栓都撞斷，後續約7萬元的維修費用，還有9萬7千元的水費，共16萬元得由她來賠償。

