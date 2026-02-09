水梨別削皮！陳月卿推潤肺安神吃法 加1味體寒也能喝

秋天常感到喉嚨乾、睡不好？養生達人陳月卿推薦喝燉水梨湯，最好是連皮帶籽一起，再加上百合，不僅更好喝，抗燥、潤肺、安神效果也都倍增。

水梨連皮帶籽 保留更多營養

癌症關懷基金會董事長陳月卿說，水梨的營養成分大多存在於果皮與果皮下層，削皮反而會損失掉，連皮帶籽燉梨的好處，除了保留了更多纖維與自然風味，也同時保留了更多水梨的營養精華與中藥價值。

陳月卿指出，中醫認為梨皮入肺經，有助於潤肺、止咳化痰，對秋燥引起的喉嚨乾癢，尤其有效。從營養學來看，水梨皮含有多酚類、類黃酮（如槲皮素），都是強力的抗氧化劑，有助抗發炎、保護心血管。

梨子搭配百合 效果加乘

陳月卿說，梨子能生津潤燥、清熱化痰，加上百合，效果更好，不僅潤肺效果加乘，因為百合能中和部分寒性，同時寒而不傷脾胃，更適合秋燥體質，特別是容易喉嚨乾癢、咳嗽的人，而且百合有養心安神的效果，對於心煩失眠、焦躁不安有幫助。

從現代營養學上看，百合的鱗莖有多醣體與皂苷，具抗氧化、保護呼吸道黏膜的潛力，還有微量生物鹼，如百合鹼，具有鎮靜、抗焦慮效果。

燉水梨湯 作法超簡單

陳月卿也說，梨皮與籽周圍其實有一種微微的果香苦韻，經過燉煮和打汁後會轉化成一種溫潤的香氣，使整杯汁風味層次更豐富，她選擇連皮帶籽一起燉，是為了把水梨的植化素、纖維與天然抗氧化力，通通保留下來。

燉水梨湯作法簡單，首先把水梨的外皮洗乾淨，再沖過濾過的好水，連皮帶籽切成6片，再加上半碗先用熱水泡好的乾百合，加水到1200c.c.，燉煮10分鐘即可。

體質偏寒加點生薑、陳皮

陳月卿提到，水梨潤肺效果非常好，但是比較寒涼，如果是手腳冷、腹瀉、畏冷等體質偏寒者，建議可加入1、2片生薑或一小段陳皮，幫助暖胃、去寒氣，讓整體配方更平衡。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳月卿董事長

