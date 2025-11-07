水樹奈奈亞巡台北場公布了！明年4月TICC會議中心兩天開唱，演唱會資訊一次看
人氣聲優歌手水樹奈奈演唱會「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」公布包含台北、首爾、香港與上海場，台北場次場地與負責單位公開，將在 4 月 11~12 日於 TICC 台北國際會議中心展開，並將以實名抽選制度售票，詳情請注意 Amuse Taiwan 雅慕斯娛樂粉絲專頁。
NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026＋Live in Taipei
日期｜2026.04.11（六）
2026.04.12（日）
地點｜台北國際會議中心（TICC）
售票｜Ticket Plus預計全場實名抽選，詳細情報後續公開
自小接受演歌訓練，從聲優開始但也擁有強力的歌喉世界知名，從《火影忍者》日向雛田、《魔法少女奈葉》菲特、《惡作劇之吻》相原琴子、《白色相簿》緒方理奈到《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》風鳴翼等數十位角色配音，以及歌曲「ETERNAL BLAZE」、「Astrogation」、「深愛」、「Trickster」與共 14 張原創專輯，在 ACG 界有難以動搖的重要地位。
