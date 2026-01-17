水樹奈奈剛取消上海場！台北照舊連唱兩天 即起開放實名抽選

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本聲優天后水樹奈奈日前宣布取消3月在中國上海的演唱會，不過4月11、12日將照常於台北國際會議中心連唱兩天，她特別錄製問候影片給粉絲，表示每次來的獲得大家滿到爆炸的愛。

水樹奈奈暌違7年半再次降臨台北，演唱會除了將以完整編制呈現最完美的舞台，同時也是水樹奈奈與海外粉絲直接面對面交流的重要一站，台北場消息曝光後，更是立刻引發熱烈討論，許多人直呼「等了好多年終於等到」。不過其實水樹奈奈在1月13日才透過官網，表示因不可避免的原因，宣布取消3月7日、8日在中國上海的兩場演唱會，此舉被視為與日本首相高市早苗的「台灣有事」說有關。

自2000年以歌手身分正式出道以來，水樹奈奈以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持。她不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。除了音樂活動，水樹奈奈同樣活躍於動畫與遊戲配音領域。她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條路線在同一職涯中並行發展，也因此被視為「聲優天后」時代的重要象徵。

「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」將於4月11、12日兩天，在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣4000元 、3600元 、3200元、2800元以及身障席2200元，1月17日(六)中午12點起至1月19日(一)中午12點為止，在遠大售票系統進行登記抽選，更多演出與售票相關資訊，請密切鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

