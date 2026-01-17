水樹奈奈暌違7年半來台連唱2天 全實名制抽選今登記開跑

水樹奈奈暌違7年半將來台開唱。（雅慕斯娛樂提供）

日本聲優天后水樹奈奈暌違7年半來台，將於4月11、12日在台北國際會議中心（TICC）連唱2天，她特別跨海錄製問候影片給粉絲，表示每次來的獲得大家滿到爆炸的愛，而台北場消息曝光後，立刻在粉絲間引發熱烈討論，許多人直呼「等了好多年終於等到」。

水樹奈奈自2000年以歌手身分正式出道以來，以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持，不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。

除了音樂活動，水樹奈奈同樣活躍於動畫與遊戲配音領域。她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」2條路線在同一職涯中並行發展，也因此被視為「聲優天後」時代的重要象徵。演唱會除了將以完整編制呈現最完美的舞台，同時也是水樹奈奈與海外粉絲直接面對面交流的重要一站。

演出將於4月11、12日在台北國際會議中心登場，票價分為新台幣4000元 、3600元 、3200元、2800元以及身障席 2200元，今（17日）中午12點起至19日（一）中午12點為止，在遠大售票系統進行「全實名制抽選登記」，更多演出與售票相關資訊，請密切鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

