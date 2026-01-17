水樹奈奈暌違7年半來台開唱！ 4月登TICC唱兩天 實名制抽選憑運氣

【緯來新聞網】日本聲優天后水樹奈奈暌違7年半，再度重返台北演出，將於4月11日、12日一連兩天將在台北國際會議中心開唱。她特別錄製問候影片給粉絲，表示每次來的獲得大家滿到爆炸的愛。而台北場消息曝光後，立刻在粉絲間引發熱烈討論，許多人直呼「等了好多年終於等到」。門票從17日至19日在遠大售票系統舉行「全實名制抽選登記」。

水樹奈奈將於4月登上台北國際會議中心開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

水樹奈奈自2000年以歌手身分正式出道以來，以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持。她不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。



除了音樂活動，水樹奈奈同樣活躍於動畫與遊戲配音領域。她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條路線在同一職涯中並行發展，也因此被視為「聲優天后」時代的重要象徵。演唱會除了將以完整編制呈現最完美的舞台，同時也是水樹奈奈與海外粉絲直接面對面交流的重要一站。



「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」將於4月11、12日兩天，在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣4000元、3600元 、3200元、2800元以及身障席 2200元，將於1月17日（六）中午12點起至1月19日（一）中午12點在遠大售票系統進行登記抽選，其他相關資訊請洽雅慕斯娛樂官方社群專頁。

