水氣北移影響全台 專家：易下雨天氣持續到「這時」

天氣風險公司分析師黃國致今（18）日在臉書表示，東北季風逐漸減弱，但南方水氣接續移入，台灣容易下雨的天氣將一路持續到週末。今起北部、東半部及恆春半島陰雨機率高，夜間西半部雲量增多。週五、週六各地多雲有雨，部分地區恐有較大雨勢。週日後東北季風再增強，天氣轉乾轉穩定，但日夜溫差大，海上風浪偏強。

黃國致今日在臉書指出，東北季風逐漸減弱，但水氣接力影響，台灣容易下雨的天氣型態，預計將一路延續到週末，民眾外出仍須留意天氣變化。

黃國致說明，今天白天隨著東北季風減弱，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島，天氣以陰時多雲為主，局部地區仍有短暫陣雨；其他地區則維持多雲到晴的天氣。到了夜間，南海水氣有逐漸北移的趨勢，台灣西半部雲量增多，局部地區可能出現短暫降雨。

氣溫方面，黃國致表示，白天北部及東北部高溫約20至23度，花東地區24至25度，中南部可達25至27度；夜間低溫中北部及東北部約17至19度，南部及花東地區18至21度，日夜溫差仍相當明顯。

亞洲週末雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk 臉書）

亞洲週末氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk 臉書）

到了週五至週六，黃國致分析，環境將轉為高壓迴流的偏東風型態，南方水氣持續北上，全台多雲到陰，普遍有短暫雨或短暫陣雨，其中東北部、東部及中南部山區，較容易出現局部較大雨勢，天氣不穩定，提醒民眾外出記得攜帶雨具。這段期間氣溫略為下降，白天高溫約21至24度，夜間低溫變化不大。

至週末和下週一，黃國致推測，東北季風會再度增強，環境逐漸轉乾，天氣趨於穩定。北部及東部雲量仍偏多，局部地區有短暫陣雨，其餘地區則為多雲到晴。北部、東北部持續偏涼，南部白天高溫可回升至26至27度，但早晚溫差大，早出晚歸應注意保暖，同時海面風浪偏大，海上作業需留意安全。

最後下週二至週三，黃國致指出，東北季風先減弱後再增強，北部及東部仍為陰天有雨、氣溫轉涼，中南部則維持多雲到晴的天氣型態。





