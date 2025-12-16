水氣又來！北部山區、北海岸、宜蘭下半週甩冷雨 週末有望追雪

東北季風持續影響，加上輻射冷卻作用，各地仍冷且日夜溫差大，局部地區下探11度，且大台北山區、基隆北海岸、宜蘭雨勢較大。南方雲系19日起北上，屆時中部以北、宜花的3500公尺以上高山有降雪機會。

本週末有南方雲系北上帶來水氣，全台各地都有降雨機會。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，東北季風17日稍強，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭將有短暫雨，局部地區雨勢較大，同時桃園以北、花東與恆春有局部零星雨，新竹以南則是多雲到晴。

之後東北季風將在19日至20日轉弱，南方雲系也逐漸北移，各地陸續出現局部短暫陣雨。21日起新1波東北季風變強，桃園以北、宜花、恆春可能有局部短暫雨，台東雨勢零星，其他地區仍是多雲到晴。

冷空氣預估會在23日趨弱，基隆北海岸、宜蘭及花蓮將出現局部短暫雨，大台北山區、台東、恆春為零星短暫雨。氣象署預計24日還會有1波東北季風增強，有機會影響到耶誕節25日與26日，強度仍待後續觀察。

近期要留意日夜溫差大的情況，週末會有小幅度回暖。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，17日清晨同時受東北季風增強與輻射冷卻影響，局部近山區低溫有機會下探11度至12度，中部以北、宜花低溫13度至17度，白天高溫略降到24度，中南部高溫也達26度至29度，花東低溫18度至19度，全台要注意日夜溫差大的狀況。

待東北季風19日轉弱，北部和宜蘭將可些許回溫，但中南部因雨勢偏大，溫度稍有下降，20日北部和宜蘭再因東北季風出現涼意，其他地區則是早晚較涼。

