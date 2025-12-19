水氣增多各地易有零星短暫雨 週日東北季風增強

今日水氣增多，各地容易下起短暫陣雨，晚間西半部降雨趨緩，不過東北季風增強，北台灣降雨機率再提高。

受到水氣影響，今（20）日各地雲量偏多，普遍有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具。隨著水氣減少，晚間西半部降雨趨緩，不過東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

早晚偏涼 高山有降雪機會

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」，雖然沒有強烈冷空氣南下，但高空溫度偏低，3500公尺以上高山有下冰霰或降雪機會，夜間結冰風險高，登山活動需特別留意。白天高溫約22至25度，夜晨低溫17至20度，空曠地區可降至15至17度，早晚偏涼。

週日東北季風增強 北東濕涼

週日（21日）東北季風明顯增強，北部雲量多，大台北、東半部有短暫陣雨，中南部則轉為多雲到晴。北部、東北部白天高溫降至20至22度，夜晚到下週一（22日）清晨，中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區則13至15度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。

另一波東北季風報到 下週三再轉涼

下週一東北季風持續但水氣減少，迎風面降雨逐步減緩，北東部白天20至23度，中南部25至27度，日夜溫差明顯。下週二（23日）東北季風減弱，天氣穩定回暖。週三（24日）起另一波東北季風再增強，後半週轉涼幅度仍待觀察。