水氣增桃園以北短暫雨 28日低溫再探15度

受東北季風影響，加上輕度颱風「天琴」外圍水氣，今（27）日迎風面降雨機率提升。

中央氣象署表示，清晨各地偏涼，低溫約在16至19度之間，但週五（28日）清晨，受乾冷空氣影響，平地低溫預估將下探至攝氏15度，輻射冷卻效應影響，局部空曠地區恐直逼12度，提醒民眾務必準備好禦寒衣物。

天琴「隔空掃水」 北東濕冷

雖然颱風「天琴」對台灣沒有直接影響，但周圍的水氣會順著中高層氣流往台灣附近移動。

因此，今日整天台灣附近水氣偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，此外，南部地區及中部山區的降雨機率也同步提高。

廣告 廣告

溫度方面，北部地區整天感受偏涼，高溫大約在21度到23度，北部及宜蘭白天高溫約為20至22度；中南部及臺東地區的高溫則略降約為23至25度。

28日清晨氣溫再降 低溫恐下探12度

這波東北季風預計將持續影響台灣至28日。降雨方面，明晚降雨就會趨緩，各地回歸多雲到晴的天氣，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

28日清晨氣溫將進一步降低，迎來這波冷空氣的最低點，平地低溫預估約在15至18度，西半部空曠地區、河谷等處受到輻射冷卻影響，低溫恐會再低1至2度，部分地區低溫僅有12至13度上下。

週末快閃回暖！下週一東北季風又來

周末東北季風將減弱，白天各地氣溫將明顯回升，高溫約可達到24至28度，民眾感受將明顯變暖，各地將維持多雲到晴的好天氣，但早晚仍涼。

氣象署提醒，即使週末回暖，東半部及恆春半島仍有零星短暫雨。此外，下週一（12月1日）起，下一波東北季風將再度增強，並可能持續影響到下週末，屆時各地夜間清晨氣溫約在18至21度左右。