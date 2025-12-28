水氣增2地有大雨！北部明起降溫 東北季風陪跨年、大陸冷氣團接棒

跨年天氣劇烈變化！短暫回暖後轉濕冷東北季風增強，元旦清晨低溫恐探14以下。（氣候示意圖） 圖：張家寧／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（29）天各地水氣仍多，中央氣象署指出，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有機會發生局部大雨，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。今日北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖多雲短暫雨，13至17度。此外，氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至週二晚上，蘭嶼、綠島、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。氣象也提醒，今日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。

廣告 廣告

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。未來天氣方面，週二東北季風稍增強，北部及東北部氣溫下降；週三、週四受到東北季風影響，各地早晚稍涼；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週二至週四溫度方面，低溫預測北部及東半部14至17度，花、東約18度，澎湖17至19度，金門13至15度，馬祖10至14度；高溫預測北部及宜蘭18至22度，花東22至26度，中南部24至27度，澎湖20至21度，金門18至20度，馬祖13至17度。週五大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，西半部及東北部低溫最低下探至11度，花東則是15度，北台灣及宜蘭白天高溫約15至20度，花東18至21度，中南部19至25度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

第一屆台灣傑出企藝菁英獎落幕 「德藝獎」評審深受感動與啟發

鳳山造勢拋三大「有感政策」 林岱樺：人潮導進來、消費留下來

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供