水氣雲量增加 基隆北海岸、東部及恆春半島局部短暫雨
中央氣象署，今天（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。
離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度。
風力方面，今日恆春半島及蘭嶼局部地區有平均風６級或陣風８級以上發生的機率，海邊活動請留意。
氣象署表示，第27號颱風天琴（KOTO），未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對臺灣天氣無直接影響。
氣象署指出，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：30日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易累積污染物；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級
更多新聞推薦
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 15 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 3 小時前
先熱再冷！週末暖完「凍探15度」 雨下3天回溫日曝光
把握週末（29、30日）好天氣！今（28）日中央氣象署預報，明（29）日各地雨量偏少，部分地區高溫可來到29度；但下週一（12月1日）起水氣略增、下週二（12月2日）東北季風再增強，桃園以北注意局部短暫雨，下週三、四（12月2日、3日）北部低溫可能降至15度。氣象署預計這波季風下週五（12月5日）才會減弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 17 小時前
週末回暖熱飆30℃！「這天」再變天迎濕冷 急凍低溫探15度
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，29日晨至29日下午蘭嶼、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 20 小時前
下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。民視 ・ 1 天前
週末暖、下週冷！明後天日夜溫差可達10度 週二起降雨增、氣溫下滑
受東北季風影響，今（28）日各地天氣偏涼，北部及東半部高溫約22度，中南部約24度，雲量整體偏多。氣象署資深預報員李孟軒指出，今天平地以飄雨為主、山區降雨較多，中南部山區及花東、東半部都有局部降雨，南台視新聞網 ・ 1 天前
天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 23 小時前
白天回溫到28度！ 下週二再降溫、北台灣轉濕涼
氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著...CTWANT ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/29) 持續受東北季風影響，氣溫偏涼，北部東部局部雨，中南部雲量多
明天天氣如何？ 週末假期(29-30日)北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日(30日)晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，可以好好把握。雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26-28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28-30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13-15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大，早出晚歸要多加留意。 下週一(1日)台灣附近仍是比較偏東風的環境，中高層有雲系自西邊移入，因此各地雲量較多，東半部地區以及各地山區有些零星降雨的機會，不過真正有比較明顯的天氣變化要等到下週二(2日)北邊下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態，這波東北季風可能要一直影響到下週四(4日)，要等到下週五(5日)才會趨緩。短時間內來看，一直到12月上旬影響台灣的冷空氣似乎都還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。 至於目前在南海的天琴颱風未來預估仍將緩慢向越南沿海靠近，但是速度非常慢，加上大氣環境條件不佳，強度將逐漸減弱，可能在侵襲越南沿岸之前就會逐漸減弱消散。到了下週則是在菲律賓以東可能會有另外的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但是南邊的熱帶擾動仍然有繼續活躍的情況，對台灣來說已經不太可能構成威脅，不過是否又會有機會帶來雲量以及水氣仍是值得持續觀察。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
秋季均溫創新高! 反聖嬰續發展 氣象署:冬季偏暖.雨少
生活中心／綜合報導時序進入冬季，雖然最近幾波冷空氣南下，強度都只停留在東北季風等級，但不少專家都提醒，今年冬天會很冷。不過，氣象署今天發布冬季展望，卻說今年冬季儘管反聖嬰現象持續發展，但平均氣候預估落在正常至偏暖機率比較大。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！今高溫上看28度 東北季風這天報到低溫下探14度
好天氣要沒了！今日（11/30）東北季風稍微減弱，白天高溫上看28度，不過明日（12/1）起水氣增加，週二（12/2）入夜後東北季風開始增強，北部、中部及東北部地區低溫下探14度。氣象專家林得恩提醒，週三至週六（11/3至11/6）降溫顯著，水氣則是先濕後乾，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。太報 ・ 2 小時前
今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷
[Newtalk新聞] 隨著東北季風逐漸減弱，今天(29日)是天氣最穩定、最晴朗的一天，民眾可把握機會洗衣曬被或安排戶外活動。不過，氣象署提醒，週日開始水氣將再度增加，下週二起更有一波明顯增強的東北季風南下，北台灣將再度轉為濕冷天氣，溫度下降相當有感。 今天在東北季風減弱、水氣下降的影響下，全台大多為晴到多雲的穩定天氣。白天西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度，感受溫暖舒適；不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫落在15至17度，竹苗空曠地區甚至可能下探10至12度，南部及花東則約18至20度。各地降雨機率偏低，僅恆春半島偶有零星短暫雨。提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸的民眾務必採「洋蔥式穿搭」，適時增減衣物。 下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，預估影響至週四，北台灣降溫明顯，清晨與夜晚低溫將下探15至16度，部分空曠地區可能出現12至13度低溫，體感偏冷。迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島會有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星雨勢；南部及花東則維持多雲到晴，但早晚偏涼，日夜溫差同樣大。 空氣品質方面，由於東北季風帶來微量境外污染，加上中南部屬下風處，污染物易累積，今新頭殼 ・ 1 天前
周末3地區有雨！下波冷空氣週三報到 「先濕冷後乾冷」影響長
台灣環境水氣稍增，今（30）天雲量增加，在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，氣溫方面，今清晨輻射冷卻，本島平地最低溫落在新竹縣11度，白天開始高溫飆至24到28度，日夜溫差超過10度；氣象台視新聞網 ・ 3 小時前
周末都是好天氣！ 下週二起氣溫再降「下探15度」
中央氣象署發布未來一週天氣預報指出，明（29）日東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼。空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨，低溫方面：中部以北、宜蘭及金門、馬祖13～15度，南部及花東17～19度、澎湖2...CTWANT ・ 1 天前
東北季風再增強！下週這2天「凍探15度」 降雨熱區曝光
明（29）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。不過氣象署預報員鄭傑仁提醒，下週二（12/2）開始東北季風增強，下週三起明顯降溫，北部、中部凌晨低溫約15至17度、南部則18至19度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
颱風走了冷氣團來了！Senyar提前退場 12月首波寒流下週三晚南下「北台轉冷有感」
根據氣象專家吳聖宇稍早在個人臉書指出，該熱帶性低氣壓源自麻六甲海峽附近的熱帶氣旋「Senyar」，依照數值模式模擬顯示，其將穿越馬來半島進入南海南部。若「Senyar」最終發展為輕度颱風，將是有氣象紀錄以來首見從北印度洋「逆向」進入南海並形成颱風的特殊案例。吳聖宇說...CTWANT ・ 12 小時前
白天氣溫回升上看28℃ 下周二東北季風增強3地有雨
中央氣象署表示，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到攝氏26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。下周二（12月2日）下一波東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前