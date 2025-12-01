水汙染影響15.2萬戶 基檢分案偵辦
基隆、新北汐止爆發自來水飄散汽油味邁入第5天，約15.2萬戶受影響，民眾搶買礦泉水應急，基隆市環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場後，1日依違反《飲用水管理條例》開罰台灣自來水公司50萬元，檢方也分案偵辦，組專案小組指派國土暨環保專案小組的檢察官偵查。經濟部長龔明鑫喊冤指台水也是受害者，呼籲基市府與檢調盡快查明汙染源頭。市長謝國樑說，目前首要揪出元凶，市府將成立緊急應變督導小組強化查源、檢測與通報機制，並動用災害準備金補助民眾損害支出。
台水八堵抽水站人員上月27日巡查發現基隆河疑有油汙，立即停止抽取原水並通報環保局，上月30日執行大規模管網排水及全面水質檢測，熱溴儀檢測已無揮發性氣體，不過，近日仍有民眾反映有異味。
謝國樑昨說，經稽查八堵抽水站與新山淨水場後，確認台水設備維護與應變流程有缺失，依法裁罰50萬元，警方與環保局調閱沿線監視器追查可疑排放源，環境部昨派員協助稽查加速釐清原因。
立委林沛祥指出，據台水總經理李丁來回報，汙染物初步檢測顯示疑為「柴油碎片」，他要求台水應評估將基隆和汐止供水系統與翡翠水庫串接，從源頭提升水質穩定。
截至昨日下午2時，基市工務局已完成20車次水車巡迴，支援七堵區、安樂區及仁愛區光華國宅、中山區西定托嬰中心，全市16處托嬰中心已購足短期使用礦泉水，其中建德國小與安心幼兒園2處仍有異味。
基市教育處長徐嬿立說，各校已完成水塔清洗，並安排水車支援建德國小與安心幼兒園廚房用水，另配送礦泉水至28校供學生飲用，昨天上午完成18校二次水塔水檢測，本周將完成所有飲水機水質檢測及濾芯汰換，16校廚房著手增設過濾系統於年底前完成。
基市財政處長謝妙蓮提醒民眾，市府將依「天然災害救災經費處理作業要點」動支災害準備金，補助民眾清洗水塔、採購飲用水等損害支出，請民眾保存購水憑證、水塔清洗收據、油汙影像、就醫證明等資料以利申請補助。
基市環保局長馬仲豪說，環保局稽查八堵抽水站時，發現水面油膜感測器有故障情形，將請台水說明是否為延宕通報原因之一；台水則說，油膜感測器故障的說法並非事實，現場有1台正常運作、另1台報廢未拆除，收到市府公文後將申覆。
