水汙染風暴 油汙疑「柴油碎片」 林沛祥：要求台水評估串接翡翠水庫

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，影響多日。立法委員林沛祥1日於立院召集台灣自來水公司總經理李丁來進行專案報告，並與基隆市長謝國樑、立委廖先翔共同關注整體處理進度，要求台水提供透明資訊、加強檢測並盡速查明汙染來源。李丁來指出，汙染物初步檢測疑似為「柴油碎片」所造成的油汙，台水已加強採樣程序。林沛祥強調，他預計提案要求台水評估將基隆與汐止的供水系統與翡翠水庫串接，從源頭提升水質穩定度，確保民眾使用最乾淨的水源。

林沛祥表示，民眾喝下去的是健康，不安與憤怒完全能理解。他要求自來水公司嚴格監測各區水質變化，並公開透明地提供檢測結果，尤其要提出清楚、具體、可讓民眾放心的科學證據，並持續追查油污來源。林強調，這不是一句「水質正常」就能結束的事，台水必須拿出能讓民眾真正安心的交代，他將持續追蹤調查進度，並已準備質詢經濟部，確保未來市民用水安全不再受到威脅。

林沛祥強調，針對水源長期改善部分，他將與廖先翔在立院經濟委員會提案，要求台水評估將基隆與汐止的供水系統與翡翠水庫串接，從源頭提升水質穩定度，確保區域民眾能使用到最乾淨的水源。

謝國樑表示，他已請市府工務處成立專案小組與水公司對接，針對水質檢測與飲用安全進行更嚴密的把關，確保未來基隆市民的用水安全能有更好的保障。

李丁來表示，目前水質狀況已恢復正常，未再持續出現汙染問題；同時承諾將對受影響民眾提出最大程度的補償方案，並自即日起至 12 月 4 日，全力協助基隆各社區的水車需求，以確保供水不中斷。

李丁來指出，針對汙染物初步檢測顯示疑似為「柴油碎片」所造成的油汙，台水已加強採樣程序，並緊急採購最新型油墨檢測器，以提升現場檢測的準確度，避免既有儀器可能產生的落差。

