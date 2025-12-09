水池被當「廢電池」？ 板橋車站水池內驚見數十顆廢電池

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

新北市板橋火車站外的「水池」，被當成「廢電池」！？有民眾日前帶小孩去新北耶誕城，意外發現，火車站外的水池，被丟了超過四、五十顆的廢電池，民眾把畫面PO上詢問「電池是可以養池嗎？」，理化老師表示，廢電池在水裡，不但影響水質和生物，還有可能爆炸，相當危險，台鐵人員已經清除。

民眾直擊水池內，怎麼有一顆顆橘黑色的小東西，仔細一看，竟然是「電池」，粗估多達四、五十顆，然而裡面還有魚兒游啊游，這一幕，讓民眾超傻眼，拍下來po上網詢問「不懂就問，電池是可以養池嗎？」

水池被當成「廢電池」，影片一出，網友也紛紛留言，直呼很誇張，有人說「是要增加電解質嗎」、還有人問「是要幫魚充電嗎？」

這水池就位在板橋火車站旁，正值新北耶誕城活動期間，有滿滿的耶誕裝置，吸引不少民眾前來，沒想到，8號被民眾發現，東二門外水池遭民眾丟入廢棄的鹼性電池，對此台鐵回應，巡檢站場環境時發現，已立即清除。





民眾要丟廢電池，一定要依規定單獨回收，若違反可依〝廢棄物清理法〞，最高開罰6000元罰鍰。耶誕城水池被亂丟電池，還好這回即時發現並清除，沒釀成更大危害。





