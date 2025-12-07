水污事件專案補助計畫 啟動

基隆市政府宣布啟動「1127水污事件專案補助計畫」自即日起受理至12月31日。







基隆市政府宣布啟動「1127水污事件專案補助計畫」，預估約71175戶受災家戶可申請，各項補助自即日起受理至114年12月31日。

市府因應11月27日起發生之自來水油味與油污事件，污染情形持續影響多個行政區，對市民生活造成重大不便及健康疑慮，為協助市民減少損失，特提出補助事宜。

財政處處長謝妙蓮表示，本次補助以台灣自來水公司公告之受災範圍為準，申請人以受影響之房屋所有權人及承租人之自然人為主；另水塔清洗補助之申請資格依自來水公司規定辦理。

補助項目包括：1.購買包裝水費用補助受災住戶於11月27日至12月1日期間，因應生活需求購買瓶裝水、桶裝水、杯水等，可檢附應檢具北北基地區實體商家收據、發票，如為網路商家之電子發票應列印為紙本、如為載具發票應列印交易明細紙本，以實際發生數為補助金額。

2.就醫費用補助受災住戶於11月27日至12月1日期間，因飲用或使用受污染自來水出現不適並於上述期間就醫，檢附診斷書與收據（須能證明與本事件相關），可申請實質醫療支出補助。

3.家用淨水設備濾芯更換補助受災住戶於11月27日至12月31日期間，因本事件需更換家用淨水器濾芯者，可檢附現場環境照或更換濾芯照片及發票，每戶補助上限新臺幣一千元。（不含簡易攜帶型濾水壺）。

該申請方式為向里長或區公所民政課提出申請，並檢附申請書、發票正本、金融帳號影本、戶籍謄本影本等相關文件，匯費由市府負擔，此外，市府也協助代收水塔清洗補償申請，自12月16日起至115年2月10日止，民眾可持自來水公司提供之申請表至各區公所辦理。

市府強調，本次補助在於減輕民眾於水污事件的負擔，為確保公帑使用透明且正確，若發現有浮濫開立收據或發票的可疑情事將移交國稅局查核。