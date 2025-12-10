水污事件 郭美秀：請經濟部協助賠償

基隆市議員郭美秀對於基市受到水污事件影響市民生用水，認為主因在於臺水公司的人為問題。她建議市府要讓中央瞭解並請經濟部協助基隆市民基本的供水及賠償，不能全部都讓市府承擔責任。

市議員郭美秀說，水利署的螺絲鬆了才會造成水污如此「國安事件」。在第一時間中央並沒有派員供水卻只有水車，水車的水能否飲用，不得而知。反而是基隆市政府一直提供礦泉水，市府有義務沒錯也必須協助。她指中央不僅不聞不問市府還要受到責備，動作到底要多快，是不是應該互相體諒。

郭美秀說，最重要的是要查明污染源從何而來，因為污水從上游流經多處一直流到基隆的淨水場再過濾到給市民的飲用水，過程是否有問題都應該考量的。她說，由於水是無味的，如平時或以往就有問題了而大家都不知道卻飲用，是否形成「國安事件」令人不安。

郭美秀表示，水的品管是非常重要的一關，水公司要做好檢測工作，如果夠謹慎應該是安全的，而這次是因為有味道讓大家發現才爆發水污事件。

她說，市府不應負全責而是中央要擔起相當大的解決之道，同時協助基隆市民基本的供水及賠償。