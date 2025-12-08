水污事件 鄭文婷要求環保局長下台

基隆市環保局長處理這次水污事件不被市議員鄭文婷認可，昨上午在第十八次的臨時會中提出局長馬仲豪下台臨時動議；由於有其他議員指出，議員沒有讓官員下台的權利，副議長楊秀玉做出決議，請市府盡速擬出具體明確的補助方案，並於明年的臨時會提出全案詳細報告。

市議員張耿輝、郭美秀、呂美玲等人並不贊同讓環保局長下台，張耿輝請環保局長藉臨時大會說明環保局處理的狀況；他並指出，市府的人事運用權是市府主管的權責，議員無權讓官員下台。市議員郭美秀表示，水污事件水公司是屬中央單位應由經濟部處理，市議會真的沒有權責要官員下台，她認為要對事不對人，局長馬仲豪也很努力在權責範圍內處理事情，不該負這樣大的責任。

市議員宋瑋莉表示，事發當天局長馬仲豪第一時間就立即前往處理，要他下台不合常理。市議員連恩典說，事件發生後他都親自看著市長跟市府團隊在處理，根本原因是水公司並未做好處理工作，沒有全程參與者實不應隨便要官員下台。

局長馬仲豪表示，只要有通報相關的汙染，環保局一定第一時間就會到場，該開罰的部分一定會開罰。這些汙染源是在自來水的系統之內，如果水公司沒有對外公告，外界要如何知道？臺水公司在11月27號之後直到11月30號在他們的官網上，大家才可以看到他們針對這次的水汙染有相關的一些說明，如果臺水公司在八堵車水站之內，如果他們發現了有大量的油汙，足以導致甚至連半個基隆以上，甚至汐止有相關的這樣的汙染的形式，民眾打開水龍頭都會聞到無論是汽油味也好，或是相關汙染源的這個不正常的狀態，他請問臺水公司的通報機制在哪裡？

馬仲豪說明，在11月27號的早上7點17分收到臺水公司的通知，而環保局在基隆河的八堵車水站附近就知道有疑似的污染狀況，也在當天的7點53分，也就是36分鐘以後就到達所謂的汙染源的現場，也督導臺水公司放下他們的攔污索，同時不僅督導臺水公司放下那個攔污索之外，也在當天循線往上游，一路在追查疑似的汙染源。他也懷疑會不會是水公司的通報機制有點狀況其實污染在7點17分之前早就已經開始了，但是遲滯到7點17分才發現才通報環保局呢？

因為局裡都一直很關心這個汙染源的問題，其實過去這幾天包含在事發的那一個週末，他自己也親自到達了新山水庫也去到了新山進水廠，同仁也都做得很密集的採樣，在這個過程當中，如果有發現有任何覺得有疑慮的地方，或者是廠商有各方面有疑慮的地方，一律都提供給基隆地檢署。

市議員藍敏煌則要求臺水公司到市府或市議會報告事情的始末及處理情形。

市長謝國樑表示，首先就是事情發生後，市府並沒有去區分中央地方誰的責任，環保局的問題都是市政府要來關心的問題，市府非常努力的與中央及地方通力合作。斷水基本上還是要問水公司，市府是尊重相關國家級事業單位的判定，然後再來做後續的宣導處理等事宜。其實發生事情三天到四天不要說是斷水，他們連網上都沒有任何公告。他前兩天也問了水公司，那時候為何不斷水，因為他們也說其實斷水與否是非常重大的決定，他們也不敢冒然就斷水。他表示，包括環境部跟市環保局最後還是把有關的調查資料，經大家決定後交給地檢署。

謝國樑覺得，基隆未來的供水基礎設施一定要大幅升級，所以他拜託了立法院經濟委員會儘快來改善基隆整個新的供水架構。

副議長楊秀玉做的第2個結論：市府與自來水公司需持續追查污染源查，責任歸屬不應該相互推卸，並請市府提出具體改善的對策，杜絕類似事件再度衝擊民生供水，以確保市民的用水安全，無虞及公共安。