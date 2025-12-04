水污新增補助換濾芯每戶1千元

謝國樑再赴碇內勘查污染清理，採樣數據若未出現異常，便可恢復基隆河及八堵抽水站取水。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市長謝國樑前（三）日晚間再次前往碇內前進指揮所現場，並宣布因應自來水污染事件，市府補助項目將新增「濾芯更換費用」，協助受影響市民降低生活負擔。

市長謝國樑與自來水公司總經理李丁來、環境部簡任技正簡良達及市府相關單位共同勘查污染整治進度。環保局長馬仲豪表示，經查此次於源遠路周邊發現「正方倉儲」未妥善處理逕流水，排放白色泡沫污水，環保局已依《水污染防治法》裁罰新臺幣六十萬元。

簡任技正簡良達補充，環境部於十二月一日協查時，另發現「盛星動力」（某客運保修廠）未依法申請排放許可並逕行排放廢水，已依《水污法》告發。

謝國樑指出，經研判上述違法排放行為雖屬重大環境問題，但相關單位初步認定其排放量與受污染型態並非造成十一月廿七日事件的主因；市府與司法機關仍持續追查其他可能來源，所有資料均已移交地檢署進一步調查，以釐清相關案情。

李丁來表示，自來水公司已在污染區布設沙包隔離，並以抽泥車移除污染積水；後續將持續加強水質監測，包括污染點上下游採樣。若檢測結果確認無虞，將啟動「復抽」程序，並同步增設低濃度有機碳偵測儀、派員廿四小時巡查，確保復抽後供水安全。他表示，目前採樣數據「還算不錯」，若未出現異常，便可恢復基隆河及八堵抽水站取水。

謝國樑說明，市府已啟動總額約一‧九億元的災害準備金，補助範圍涵蓋新山淨水廠供水區約七萬餘戶。原訂補助項目為：購買包裝水費用補貼、身體不適之醫療費用補助，以及今年底前完成之水塔清洗費用。考量民眾實際需求，今日再新增「更換濾芯費用補助」。

他說，民眾若因本次事件更換濾芯，請拍攝淨水器安裝環境及更換濾芯照片，並檢附收據或發票正本，每戶可申請補助一千元，以一次為限。補助受理期間自十一月廿七日至十二月卅一日止；此外，攜帶式簡易濾水壺不在補助範圍內。