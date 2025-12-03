水污染恐衝擊暖暖.仁愛區 基隆廟口夜市面臨停水窘境

基隆市 / 綜合報導

基隆水污染事件持續延燒，包括暖暖區、仁愛區與安樂區都受到影響，基隆知名的廟口夜市，就在仁愛區，我們到現場詢問攤商，他們說如果市府預防性停水的話，可能會被波及，生意勢必受影響。一家肉羹店的老闆娘說，10月才剛經歷完非洲豬瘟風暴，現在用水再有問題的話，可能又要被迫休息。

冬天逛夜市，來碗熱騰騰的肉羹湯實在好過癮，基隆廟口夜市即使是平日下午天氣陰冷，遊客還是不少，但基隆水污染事件，一波未平一波又起，許多攤商就擔心，如果水的問題沒有處理好，市府進行預防性停水的話，生計會大受影響。

基隆廟口夜市攤商說：「沒有水的話，就先暫時不要營業就好了，不然怎麼辦，因為大家都要用到水啊，很無奈啊，大家都是要賺錢啊，對啊，要生氣啊。」基隆廟口夜市攤商說：「停的話水源都沒有啊，叫水也是滿麻煩的，也會擔心說，叫來的水好不好，這樣也會擔心。」

攤商們憂心仲仲，畢竟10月才剛經歷完非洲豬瘟風暴，現在用水又出問題，大家實在心裡苦，基隆廟口夜市攤商說：「當然擔心(停水)，因為那樣我們可能大家，因為水有污染到，就沒有辦法營業，影響大家的身體健康，應該就會慎重考慮，是不是就是大家都要休息，就像上次的豬瘟疫情一樣。」

根據了解，廟口夜市所在的仁愛區，由暖暖淨水廠提供用水，而水源來自西勢水庫，但水庫的蓄水量小，如果污染沒辦法趕快解決，民眾就怕會無水可用，台灣自來水公司總經理李丁來說：「暖暖淨水廠(的)水源主要是來自我們的西勢水庫，那我們會再做其他淨水廠的調度，所以目前來講，會用到西勢水庫的水，大概是只有1.6萬噸，所以我們預估啦，大概應該是可以維持，差不多10天的一個供水的一個穩定。」

水的問題，攸關生計外對健康也有很大影響，絲毫不能馬虎，攤商們只希望無水之苦千萬別發生。

