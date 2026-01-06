水泥公司送暖 花蓮榮家多功能休閒室啟用

花蓮榮家為提升住民生活品質，營造友善溫馨的休閒環境，六日舉辦「欣欣知我心」多功能室捐贈儀式（見圖），由欣欣水泥公司慷慨捐贈建置多功能休閒室，提供健身器材、按摩椅、鬆餅咖啡機、電腦遊戲 Switch 及卡拉 OK 歡唱影音設備等多項設施，讓榮家長輩在日常生活中享有更豐富、多元且舒適的休閒體驗。

此外，李再添老師也特別為多功能休閒室進行主題彩繪，以繽紛生動的海底世界為設計概念，讓整體空間充滿療癒氛圍，長輩一走進室內，彷彿置身蔚藍海洋，身心皆感放鬆愉悅。

捐贈儀式現場貴賓雲集，包括欣欣水泥公司董事長郭先琛、總經理謝啟榮及團隊、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、立委傅（山昆）萁辦公室主任李松年、花蓮縣榮服處處長蕭振嘉、麗格休閒飯店董事長林文龍等人到場見證，共同為榮家長輩送上祝福。

欣欣水泥公司董事長郭先琛表示，企業在追求穩健經營的同時，更應善盡社會責任，關懷長者福祉。此次捐贈多功能休閒室，希望能為榮家長輩打造一處放鬆身心、促進交流的友善空間，讓長輩在這裡不僅能運動、娛樂，也能感受到社會各界的溫暖與關愛。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝欣欣水泥公司及各界善心人士的熱心支持，讓榮家能持續優化生活環境，提供長輩更貼近需求的服務。「欣欣知我心」多功能室不僅是硬體設備的提升，更象徵社會對榮民長輩的重視與陪伴，未來榮家也將善加運用這項資源，讓長輩生活更加充實、健康且有尊嚴。