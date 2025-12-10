水泥桶槽突崩塌塵土飛揚.員工奔逃 疑提早卸支惹禍

桃園市 / 綜合報導

桃園一家水泥預拌廠昨(9)日在施作水泥桶槽的更換工程時，因為桶槽的支撐腳座太早拆除，導致發生崩塌意外，事發當下現場瞬間塵土飛揚，驚險一幕也讓目擊民眾嚇了好大一跳，幸好現場無人員傷亡，對此桃園市政府勞檢處表示，已經派人員了解災害經過，避免類似意外再發生。

車輛緩緩開進工廠內，沒想到下一秒一旁的水泥桶槽竟瞬間崩塌，現場揚起大量塵土，親眼目睹整個掉落過程，駕駛嚇了好大一跳，就怕人車被波及，急忙倒車逃離，目擊民眾說：「完了完了完了。」廠內工作人員同樣面露驚恐，第一時間倉皇從崩塌處逃出，看到駕駛還留在現場，趕緊伸出左手示意駕駛快快離開。

廣告 廣告

目擊民眾說：「整個都倒了，有發生過嗎，沒有這樣(過)啊，第一次啊。」水泥桶槽頭一次墜落，大家全慌了手腳，不只水泥桶槽掉落在地，就連工廠內的鋼筋及管線也外露，場面一片狼藉，附近民眾說：「沒有碰(一聲)，腳架爛掉，整個倒掉，不是爆炸，爛掉倒掉。」

回憶當時景象，民眾還驚魂未定，事情發生在9日，桃園市觀音區一家水泥預拌廠，根據了解，當時工廠正在施作水泥桶槽更換工程，因為水泥桶槽的支撐腳座太早拆除，才導致廠內水泥桶槽墜落，桃園市勞檢處製造業科科長林陳彥說：「經確認未有造成人員傷亡情事，本處已派員至該預拌廠了解災害經過，並實施輔導督促該事業單位，應以正確且安全的方式拆除桶槽，以維護作業勞工安全。」再看一次驚險畫面，崩塌過程讓人捏了一把冷汗，幸好沒有人員傷亡，勞檢處也表示將釐清責任，避免類似意外再次發生。

原始連結







更多華視新聞報導

中油三接工程預算涉浮報 世曦前董座等3被告請回

台東成功漁港意外！吊車傾斜翻覆 2工人1死1傷

三接預算疑浮報百億 檢調11路搜索！中油：配合調查

