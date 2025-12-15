水泥業者大量進口東南亞水泥 彭啓明：將嚴格查驗碳足跡

針對有業者大量進口東南亞水泥，環境部長彭啓明強調，將嚴格要求碳足跡與碳排放量的查驗，至少要跟台灣一樣合規。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日傳有水泥業者將大量從東南亞等國進口水泥，為確保台灣低碳家園，環境部長彭啓明今(15日)表示，進口水泥碳足跡因包含海運，可能較大，但當地碳足跡申報與查驗非常簡陋，將要求業者提供相關碳足跡查驗必須非常嚴謹，至少須符合台灣要求，目標仍盼減少進口國外水泥，邁向台灣永續精神。

環球水泥日前宣布停止向台灣水泥採購，明年起全數改為海外進口，所需100萬噸水泥及熟料將全數由日本、印尼、越南等國家進口。台泥則擔憂台灣碳制度漏洞，高碳排水泥傾銷來台。水泥公會也向政府提出傾銷調查申請等。

廣告 廣告

水泥在製造過程中會產生大量二氧化碳，被環境部列為減碳與轉型的重要列管產業；面對進口水泥議題，彭啓明今赴立法院專案報告前受訪，他表示，最近有看到國內有水泥業者大量從東南亞進口水泥，強調水泥基本也要符合低碳與循環的精神。

彭啓明說明，因為有海運，進口水泥的碳足跡與申報量可能都較大，但關切東南亞水泥的碳足跡與排碳量申報查驗，據知非常簡略，未來將要求氣候變遷署針對進口水泥提出要求，確認其碳排量查驗機構，至少要跟台灣一樣合規。

彭啓明表示，台灣已有低碳水泥，其中再生粒料占比20％以上，希望鼓勵國內業者提升低碳水泥，大量減少從國外進口水泥的量，確保台灣低碳永續的精神。

【看原文連結】

更多自由時報報導

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

8年前禁種消失 上等山葵每公斤賣1萬元

