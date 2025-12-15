水泥業者擴大進口東南亞水泥 環境部：嚴格查驗碳足跡標準

國內水泥業者將自國外進口水泥，環境部將要求查驗進口水泥的認證機構，確保符合台灣規範。 圖：取自彭啓明臉書(資料照)

[Newtalk新聞] 近日傳出國內水泥業者將擴大自東南亞等地區進口水泥，引發碳排與制度爭議。環境部長彭啓明今(15)日表示，進口水泥因涉及海運，整體碳足跡可能偏高，且部分進口國的碳排申報與查驗機制相對簡略，未來將要求進口水泥的碳足跡查驗標準至少須符合台灣規範。

環球水泥日前宣布，今年11月起將停止向台灣水泥採購水泥原料，將全面改為國外進口。向日本、印尼、越南等國進口約100萬噸水泥與熟料。台泥則指出，相關作法恐使高碳排水泥藉制度漏洞傾銷來台，水泥公會也已向政府提出傾銷調查申請。

彭啓明今日赴立法院接受媒體聯訪時也回應，無論是國產或進口水泥，都應符合低碳與循環精神。他表示，進口水泥因涉及海運，其碳足跡與申報量可能都比較大，且部分東南亞國家的碳足跡申報與查驗制度相對寬鬆，環境部將要求氣候變遷署盤點查驗進口水泥的認證機構，確保其碳足跡與數量申報符合台灣規範。

彭啓明也指出，台灣已有低碳水泥產品，其中再生粒料使用比例達20%以上，未來將持續鼓勵國內業者提升對低碳水泥的投入，減少對進口水泥的依賴，確保台灣邁向低碳永續發展的方向。

