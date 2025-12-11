台78線快速道路日前夜間驚傳水泥車外漏粉塵事件，粉塵灑滿路面長達1公里，被車流捲起形成如沙塵暴般的濃霧，嚴重影響駕駛視線，多輛車輛同時緊急煞車減速，所幸無人傷亡。目擊駕駛表示，「當時粉塵猛烈揚起，宛如沙塵暴，瞬間使道路陷入『五里霧中』，車速從100多公里直接降至30至40公里左右，沒有發生事故是大家運氣好！」警方已查明肇事車輛為一輛預拌混凝土車，依法開罰新台幣18000元，並要求公路主管機關追償清理費用。

「水泥粉沙塵暴」襲夜間車流！台78線車流急煞車，幸運躲過一劫 。(圖／民眾提供)

台78線快速道路，突然發現地面上有大量白色粉末，隨即被車流帶起形成大量粉塵 。(圖／TVBS)

事件發生在雲林元長鄉路段的台78線快速道路，當時天色昏暗，駕駛們突然發現地面上有大量白色粉末，隨即被車流帶起形成大量粉塵。目擊駕駛描述，，駕駛只能隱約看到前方車輛的尾燈，所有車輛幾乎同時緊急煞車。

駕駛描述，當時粉塵猛烈揚起，宛如沙塵暴，瞬間使道路陷入「五里霧中」。(圖／民眾提供)

目擊駕駛強調，當時非常多的粉塵揚起，他甚至以為是沙塵暴，所有車輛都急煞，車速從100多公里直接降至30至40公里左右，他認為沒有發生事故是大家運氣好。

發現是一部預拌混凝土車掉落水泥粉。(圖／翠joyni_82提供)

警方接獲通報後立即協調工務段進行路面清理。雖然清掃過後，隔天路面上仍可看到痕跡。經過追查，雲林縣警局交通警察隊分隊長蔡維澤表示，他們發現是一部預拌混凝土車掉落水泥粉，已依交通管理處罰條例處以新台幣18000元罰款，並由公路主管機關一併追償清理費用。目擊駕駛當時駕駛白色車輛，車身被覆蓋了一層粉塵。他表示一開始發現煙霧時，以為是有人在焚燒物品，後來才發現粉塵量龐大，甚至有氣味飄入車內。由於事發路段光線差，加上粉塵被車流帶起，瞬間煙塵瀰漫，完全看不見前方，高速行駛的車輛能夠避免事故，確實是幸運。

前方車輛突然如同丟出煙幕彈一般，造成濃煙密布遮蔽視線的危險情況。(圖／陳國坊FB提供)

類似事件並非首次發生。日前也有民眾在國1南下三義路段，遇到前方車輛突然如同丟出煙幕彈一般，造成濃煙密布遮蔽視線的危險情況。專家指出，即使在白天這樣的情況已經相當驚險，若發生在夜間，危險性更是倍增。

