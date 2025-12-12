水泥粉沿路滲漏 雲林快速道路「粉塵揚起」險釀追撞

雲林縣 / 綜合報導

有民眾開車經過雲林縣的台78線快速道路，突然,整個路面被白色粉塵覆蓋，就像沙塵暴，幾乎看不到前方的路，駕駛紛紛減速，就怕發生追撞，警方調閱監視器發現,是一輛混凝土預拌車，沿路滲漏水泥粉，警方將開罰18000元，還要追討道路清潔費用。

晚間時段視線昏暗，民眾開車行駛在台78線快速道路元長路段，突然前方出現大量白色粉塵，粉塵被車輛氣流捲起越來越濃，幾乎遮蔽行車視線，民眾還以為遇到了沙塵暴。

開車民眾說：「行駛中的車輛，紛紛剎車降速，否則一不小心就會引發追撞，整個過程令人心驚肉跳。」開車民眾說：「事發在9日晚間，重回現場，道路上還留有白色粉末，警方調閱監視器，發現原來是一輛預拌混凝土車的水泥粉一路滲漏。」

雲林縣交通警察隊分隊長蔡維澤說：「通知車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例，處以新台幣18000元罰鍰外，公路主管機關一併追償清理費用。」快速道路車速快，民眾晚間開車遇上揚起的白色水泥粉塵，幸好及時應變，沒有釀成重大意外。

