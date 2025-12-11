水泥粉沿路漏! 雲林快速道路"揚塵"險釀追撞

中部中心 ／ 蔡松霖 雲林報導

有民眾開車行經雲林台78線快速道路，突然遇上大範圍的粉塵揚起，造成視線受阻，宛如沙塵暴一樣，各線車輛紛紛急煞，差點釀成追撞。警方調閱監視器，發現是一輛預拌混凝土車，沿路滲漏水泥粉，將通知車主到案，依照道交條例，開罰18000元。





混凝土預拌車沿路掉落水泥粉 導致揚起煙塵 有駕駛說沒有發生意外算是幸運。（圖／翻攝畫面）





晚間時段，視線已經昏暗，開在台78線快速道路元長路段，開著開著，怎麼前方開始出現大量的白色粉塵，白色粉塵被車流帶起，越來越多，越來越濃，幾乎遮蔽行車視線，駕駛還以為遇到了沙塵暴了嗎？前方車輛只能緊急煞車趕快降速，一不小心就是碰撞追撞。

路面還有水泥粉 警方通知駕駛到案並且要開罰。（圖／翻攝畫面）





駕駛真的嚇壞了，事情發生在9日晚間，台78線快速道路，斗南往麥寮路段，實際重回現場，道路上還真的留有白色粉末，警方調閱監視器，發現原來是一輛預拌混凝土車的水泥粉一路滲漏。快速道路車速快，這回駕駛晚間開車，遇上揚起的白色水泥粉實在太多，還好駕駛快速應變，沒有造成事故發生。





