水泥粉當骨灰！美殯儀館藏近200具遺體4年 業者被控虐待屍體罪

美國科羅拉多州一家殯儀館業者將在當地時間6日被判刑，該業者在4年期間將近200具遺體藏放在辦公大樓內任其腐爛。這起案件是美國殯葬業史上最大規模的腐屍發現案之一，促使科羅拉多州政府全面修訂原本寬鬆的殯葬業法規。

4年期間將近200具遺體被藏放於「回歸自然」殯儀館。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》報導，45歲的德里克·強森（Derrick Johnson）是受害家屬之一。他從聯邦調查局（FBI）得知，自己埋在夏威夷茂宜島住家後院的骨灰並非母親的遺骸，母親遺體實際上與其他188具屍體一起被棄置在科羅拉多泉市外圍彭羅斯鎮的一棟建築物內。

經營「回歸自然」殯儀館的強·哈爾福德（Jon Hallford）和卡莉·哈爾福德（Carie Hallford）夫婦，除了虐待近200具遺體的罪行外，還在另一起案件中承認詐領聯邦政府近90萬美元（約2850萬元新台幣）的疫情時期小型企業補助金。當局表示，即使哈爾福德夫婦積欠大筆帳單未付，仍揮霍無度，購買蒂芙尼珠寶、豪華轎車和雷射體雕療程，同時將客戶支付的火化費用據為己有。

「回歸自然」殯儀館經營者強·哈爾福德。 （圖／《美聯社》）

2023年10月，調查人員接獲該建築物傳出惡臭的線報。根據逮捕宣誓書，調查人員穿戴多層手套、靴子和呼吸器進入這棟2500平方英尺的建築物，發現189具屍體堆疊在建築物各處，有些堆得太高甚至擋住門口。現場還發現速凝水泥，調查人員認為這是用來製作假骨灰交給家屬。宣誓書指出，部分遺體已腐爛數年，其他則腐爛數月，腐液覆蓋地板。調查人員透過指紋、醫院手環和醫療植入物來辨識遺體身份。

當局表示，哈爾福德夫婦購買了價值超過12萬美元（約380萬元新台幣）的GMC Yukon休旅車和Infiniti轎車，還有價值3.1萬美元（約98萬元新台幣）的加密貨幣，以及GUCCI和蒂芙尼等精品店的奢侈品。強森在聯邦法院判刑時向法官表示：「當屍體在暗處腐爛時，哈爾福德夫婦卻在生活、歡笑和用餐。我母親的火化費很可能幫他們付了雞尾酒、水療日或頭等艙機票。」

據報導，強·哈爾福德將被判處30至50年監禁，他在聯邦詐欺案中已被判20年。卡莉·哈爾福德的聽證會將在4月舉行。

