水泥車疑違規左轉 34歲騎士打滑捲車底遭輾斃

水泥車疑似違規左轉，直行騎士急煞之後打滑，連人帶車捲進水泥車的車底，當場遭到輾斃。（圖／翻攝畫面）





高雄發生死亡車禍，水泥車疑似違規左轉，直行騎士急煞之後打滑，連人帶車捲進水泥車的車底，當場遭到輾斃。根據了解，水泥車疑似在尚未切換成左轉燈號時就轉彎，不過確切的狀況警方還在調查中。

水泥預拌車左轉，結果對向一輛機車直接撞上，騎士摔車之後當場被水泥車輾過，救護車到場時，人已經沒了呼吸心跳，當場死亡，後續沒有送醫。目擊民眾嚇了一跳，看到機車到路口急煞打滑後，就連人帶車被捲到車底。

這起死亡車禍發生在今（17）日早上8點多，高雄楠梓的楠海和藍田路口，39歲的胡姓職業駕駛開水泥車要左轉進藍田路，結果左轉燈號疑似還沒亮，車子就先左轉，導致直行的機車騎士煞車不及。

34歲的林姓男子滑倒後，撞水泥車遭到輾斃。胡姓水泥車駕駛沒有酒駕，但究竟有沒有違規左轉，警方還要調閱其他角度的監視器，真相才能大白。

