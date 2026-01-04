水泥車的進擊！ 害左轉轎車被「2連撞」夾擊

轎車被後方水泥車猛力追撞，衝到對向車道後又二度被撞，當場被夾擊。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





去年12月29日，台中市大肚區發生一起連環車禍，轎車停在內線，準備左轉，被後方水泥車猛力追撞，轎車衝到對向車道後，又二度被撞，當場被夾擊，一共造成3人受傷送醫，驚悚的4車連撞過程，全被後方的機車騎士拍下PO網。

紅色水泥車開在內線，砰的一聲，追撞前方白車，零件噴飛塵土飛揚，白車甩尾打橫，又被對向的車，兩台小車黏在一起，旁邊的砂石車再夾擊，水泥車急煞滑行，衝到外線才停下，趕緊打雙黃燈，還好後方機車離得遠，沒被波及，驚悚車禍過程這才曝了光。

廣告 廣告

目擊民眾：「白色轎車應該是對面車道，要準備迴轉，水泥車就撞到它，白車就被撞過這邊啊，直行的就撞到，砂石車就撞上去啊。」

被兩度追撞的白車變成夾心餅乾，右側全毀扭曲變形，後車廂凹進去，58歲男乘客當場受困，警消出動搶救協助脫困，恐怖的連撞意外，害兩台小車的駕駛跟乘客，共3人頭腳多處受傷送醫。

目擊民眾：「開車的人好像沒什麼事，好像是後面的人比較受傷。」

烏日交通分隊分隊長劉于豪：「全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。」

事情就發生在2025年12月29號下午4點48分，臺中大肚的沙田路一段，原本車流量就相當大，這一撞交通大打結，警方火速半小時排除，據了解，35歲蔡姓男子開水泥車，追撞等待左轉的轎車，至於他是恍神分心沒看到，還是疲勞駕駛，詳細原因都還要再釐清，一時疏失4車連撞，後續肯定賠慘了。

更多東森新聞報導

機車、水泥車並行擦撞 6旬女騎士倒地遭輾過重傷

水泥車疑違規左轉 34歲騎士打滑捲車底遭輾斃

左轉瞬間奪命！高雄水泥車猛撞機車 34歲騎士遭輾斃

