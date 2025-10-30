水流公市場傳販售現宰豬肉？市府稽查證實「是冷凍解凍」
網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉，新北市農業局及市場處今（30）日上午前往稽查，該豬肉攤商表示，昨天的豬肉是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。
市場處強調，針對新北市公有零售市場及民有攤集區加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至昨日已累計149座市場共3086攤次。
市府再度提醒民眾勿購買來路不明肉品，行政院已於10月22日起宣布豬肉禁宰、禁運，若違反相關規定，最高可罰100萬元。
更多中時新聞網報導
《女孩》將上映 舒淇：醜媳婦見公婆
隋棠和胡瓜挑戰極限 曝入行被騙辛酸
陳昇以軍樂隊為傲 跨年演唱會今啟售
其他人也在看
小貓受困工廠牆縫 被救出來喜獲鏟屎官！
新北市動保處日前接獲報案，在八里區仁愛路228號一間工廠有一隻小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，動保處獲報後即派員前往救援，最後在工廠老闆娘及員工合力協助下成功救援將貓咪救出，小貓咪本身外觀無明顯外傷，活力良...華視 ・ 9 小時前
新北封存疑豬瘟肉品「恐導致疫情擴散」？律師建議攤商、豬農可以「這樣做」！
論壇中心／綜合報導台中養豬場爆發非洲豬瘟，為了防堵疫情擴散，中央下令禁運禁宰15天，不過新北市已經有688公斤疑似相關豬肉產品流入市區，其中140公斤已全數退回，另有80公斤產品經加工後已封存倉儲，這些肉品若沒銷毀，將來造成疫情擴散該怎麼辦？律師陳君瑋在《頭家來開講》節目上就呼籲相關產業的民眾，「可以提國賠」！民視 ・ 14 小時前
嘆台灣健保快被玩壞！Cheap揭轉診親身經歷：很人性也很失控
近年來醫院人力流失嚴重，許多科別不但住院醫師招不滿，不少醫師完訓後也選擇到基層診所開業。為減輕大醫院醫療量能負擔，衛福部最快明年下半年實施新制，民眾未經轉診，未來可能得多負擔1200元。對此，百萬網紅Cheap分享自己大醫院轉診經驗，直言很人性，也很失控，健保快被玩壞了中時新聞網 ・ 22 小時前
新北AI智慧防汛神速預警 奪天下城市治理卓越獎首獎
記者黃秋儒／新北報導 面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！…中華日報 ・ 12 小時前
不滿遭汽車喇叭提醒 7旬翁攔車氣不過再橫躺路中
有一名張姓駕駛，今（29）日早上9點多行經新北市三重區國道路一段時，突然被一名陳姓騎士攔車，還不斷叫囂要他下車出來喬，原來是騎士在前一個路口紅燈右轉，被駕駛喇叭提醒後不開心，才氣得一路狂追攔車要討說法...華視 ・ 1 天前
新北環保局連續四度榮獲「金環獎」殊榮
記者黃秋儒／新北報導 新北市環保局再傳捷報！由環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選…中華日報 ・ 10 小時前
網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售
新北市政府今天表示，網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
碧潭餐飲遊憩區11月開幕 (圖)
新北市觀光旅遊局29日指出，碧潭餐飲遊憩區將於11月盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，也預告將推出多重優惠活動。中央社 ・ 1 天前
土城暫緩發展區即起公展 最快115年區段徵收 (圖)
新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案即起辦理再公開展覽30天，最快115年啟動區段徵收作業。圖為土城暫緩發展區區段徵收案東側，現多為工廠及停車場。中央社 ・ 6 小時前
土城發展不暫緩！ 都計案即日公展，最快115年啟動區段徵收
新北市政府城鄉發展局三十日表示，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，已於一一四年五月二十七日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起辦理再公開展覽三十天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於一一五年啟動區段徵收作業。新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約十四點六七公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。城鄉局補充，此次開發將大幅提升在地生活品質，取得約八點一四公頃公共設施用地，包含三點八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，另外預計提供六百戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
新店錦繡社區擋土牆崩塌 新北市議員黃心華：注意周邊擋土牆排水
新北市連日強降雨勢未歇，新店錦秀社區擋土牆25日崩坍，為安全考量，市府昨清晨擴大預防性撤離錦繡、碧瑤社區共54戶136人。具土木工程博士學歷的新北市議員黃心華昨（28）日到場勘查，點出幾項搶災工作重點，其中，緊鄰災區的其他區段擋土牆沒有明顯排水，他說，這些地方應重新鑽孔，避免擋土牆被水壓推倒。自由時報 ・ 1 天前
紐約市長選舉在即 賭盤一面倒押注曼達尼勝選
紐約市長選舉，將在11月4日舉行。有媒體發現，國際賭盤出現大量押注紐約州眾議員曼達尼當選的資金，這些資金主要來自中國大陸及中東，主要是希望塑造「曼達尼已經穩贏」的觀感。 「紐約郵報」援引知名國際中廣新聞網 ・ 1 天前
頭份傳統市場攤商販售豬肉 苗縣府：禁屠前合法購入
非洲豬瘟疫情擴散，中央災害應變中心指示全國加強防疫工作，實施禁宰禁運措施，但苗栗連續2天接獲通報，頭份傳統市場有販售豬肉案件。縣府獲報後立即派人前往稽查，確認豬肉都是具合格屠宰證明，是禁屠令之前合法購中廣新聞網 ・ 1 天前
新北封存80公斤染疫場豬肉！侯友宜稱「要檢驗」 陳駿季：應立即銷毀
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，而新北市政府封存來自染疫案場的80公斤肉品，引來市議員批評應盡速銷毀，新北市長侯友宜則稱「要驗後才能銷毀，這樣才比較安心」。對此，農業部長陳駿季表示，從染疫案場出去的豬...華視 ・ 1 天前
非洲豬瘟禁運禁宰補助出爐！ 肉攤3萬、肉品市場最高20萬
台中市梧棲區日前出現國內首例非洲豬瘟確診案例，為防堵疫情擴散，政府宣布全台活體豬禁宰、禁運15天。行政院今（30）日院會通過農業部提出的補助與紓困方案，針對養豬農、屠宰場及傳統肉攤等相關業者提供多項補...華視 ・ 8 小時前
因應非洲豬瘟 中央祭11億紓困補助 最快11/3受理申請
台中市梧棲區爆發台灣首例非洲豬瘟，行政院30日院會通過「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案」。農業部長陳駿季表示，目前全台受非洲豬瘟影響的產業從業人員約6萬2千至6萬4千人，行政院已核定總額約新台幣11億元的產業紓困與補貼計畫，將於11月3日受理申請。 因應台灣出現首例非洲豬瘟疫情，政府宣布全國豬隻禁運、禁宰並暫停廚餘餵食15日，以防止病毒擴散。措施上路後，養豬場、屠宰場、肉品市場及攤商等產業從業人員受到衝擊，行政院30日院會通過相關補助方案，盼兼顧防疫安全與產業穩定。 農業部動植物防疫檢疫署組長林念農表示，本次補貼方案涵蓋豬農飼料成本、營運補助及金融支援三大面向。他指出，禁運禁宰及禁餵廚餘期間，豬農改用飼料導致成本增加，政府將按飼養頭數提供差額補貼，每頭豬可獲810元飼料費補貼；若異地批次母豬場因管制無法移場，導致擁擠而有損失者，政府將按每頭補助2,500元。 農業部指出，轉運及清除廚餘的費用則依養豬場規模分級補助，每場約8,000至18,000元，以減輕轉型成本。而肉品市場暫停拍賣豬肉，每養豬場最高補助20萬元。對於無法營業的承銷人，中央提供每人1萬5千元補貼；傳統市場肉攤在暫停營中央廣播電台 ・ 8 小時前
中英醫院新莊院區動土 打造小而強的智慧地區醫院
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 中英醫療社團法人中英醫院昨（28）日舉行新莊院區動土典禮，以「智慧醫療、在地可近、永續照護」為核心理念，打造一座的現代化智慧地區醫院。未來民眾不必再跑台北市區，就能享有大醫院等級的照護，大幅縮短就醫距離與等待時間，實現在地醫療可近性。新院區規劃設置188張病床，將提升門診與住院服務量，成為大台北西區與西北區最...匯流新聞網 ・ 1 天前
手提行李檢查宣導區 防檢署：屬行政輔導機制 (圖)
農業部動植物防疫檢疫署30日說，機場手提行李檢查宣導區設置，是由於帶豬肉製品入境罰則相當高，才針對自非洲豬瘟疫區國家到台灣旅客，從落地到入關前，提供行政輔導機制。中央社 ・ 4 小時前
久等了！碧潭水豚君地景展11月登場 日夜景觀療癒登場
（記者陳志仁／新北報導）受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂 10 月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭 […]引新聞 ・ 1 天前
三大法人賣超台股29.76億元
（中央社台北30日電）台股今天跌7.21點，收在28287.53點，成交值新台幣6146.56億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計賣超29.76億元。中央社 ・ 6 小時前