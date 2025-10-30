水流公市場傳販售現宰豬肉？市府稽查證實「是冷凍解凍」

網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉，新北市農業局及市場處今（30）日上午前往稽查，該豬肉攤商表示，昨天的豬肉是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。（資料照）

網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉，新北市農業局及市場處今（30）日上午前往稽查，該豬肉攤商表示，昨天的豬肉是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。

市場處強調，針對新北市公有零售市場及民有攤集區加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至昨日已累計149座市場共3086攤次。

市府再度提醒民眾勿購買來路不明肉品，行政院已於10月22日起宣布豬肉禁宰、禁運，若違反相關規定，最高可罰100萬元。

