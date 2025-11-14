水淹到哪裡差很大！你的充電樁還能不能活看這裡

記者鍾釗榛／綜合報導

蘇澳煙波飯店地下停車場受災。（圖／翻攝畫面）

今年颱風雨勢驚人，全台多處地下停車場傳出積水災情，其中蘇澳知名飯店的泡水事件更掀起全民關注。隨著電動車在台灣愈來愈普及，許多社區與大樓的地下室都已加裝充電樁，「萬一停車場淹水，充電樁怎麼辦？」也成了最近車主間最常見的焦慮話題。

地下停車場電動車充電設備如何避災成為話題。（VOLVO提供）

還沒淹到充電樁？這時候動作要快

EVOASIS源點科技指出，如果水位還沒淹到樁本體，EVOASIS的家用充電樁（LITE、PRO、MAX）都可以把主機拆下，只留下背板。這時記得先把斷路器切到 OFF，再把主體帶走保平安。如果真不幸水已經淹過背板，也不用太緊張，只要等水退後清理時更換背板，費用會大幅少於整組汰換。

廣告 廣告

EVOASIS的家用充電樁（LITE、PRO、MAX）都可以把主機拆下。（圖／EVOASIS提供）

無法拆卸的充電樁必做一件事

但若充電樁是不能拆的款式，那就只有一個重點：立刻切斷電源。不只為了設備，更是為了個人安全。千萬別用膠袋、膠膜裹一裹就以為萬無一失，這些方式防水有限，反而可能帶來更大的風險。

千萬別用膠袋、膠膜包裹充電樁就以為萬無一失。（圖／翻攝自Tesla官網）

泡過水還能不能用？

對於大家最關心的「泡過水的充電樁還能救嗎？」EVOASIS 也給了明確答案：沒被水淹到的樁可以繼續使用；一旦淹到樁本體或槍頭，風險非常高，不建議再使用。原因很單純，水侵入後可能造成內部短路或腐蝕，就算表面吹乾，看不見的傷害依然存在，後續使用恐有安全疑慮。

電車族務必提前備好 B 計畫

台灣地下停車場多、地勢起伏大，遇上暴雨積水並不罕見。電動車主除了注意愛車，也別忘了你的充電樁同樣需要防災預備。該拆的拆、該斷電就斷電，不確定能不能用就找專業檢查。多一步，才能讓你的電動車安全度過颱風季。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】傳奇跑旅變電動！電動Cayenne不只快還更聰明

美國汽車大廠下最後通牒！供應商被迫「脫中」大逃亡！

【怎能不愛車】PEUGEOT開外掛？概念車太科幻！

不是概念車、是戰鬥宣言！Audi F1賽車將美學玩到極致

