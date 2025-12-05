水淹印尼棉蘭 慈濟志工動員勘災發放

十一月最後一周，印尼棉蘭遭遇極端豪雨，多處地區淹水及胸，低窪地區更是水深過頂，災情慘重。許多居民家園受損，內心焦急又無助。慈濟志工即刻分頭前往災區，實地關懷、掌握需求，迅速動員籌備物資，送上即時援 助。

淹水後，居民生活在積水之中，家中的家具都被淹，出門需要涉水，只能將物品往高處堆疊，無奈又狼狽的處境。 )大水淹進屋子，辛苦經營的家，變了樣。印尼棉蘭連日大雨，讓低窪地區居民陷入困境。受災居民 哈夏：「總之心情很複雜，到最後只能放下 坦然接受，最重要的就是，心甘情願 無怨無悔，除了向上蒼祈求，也無法再多做什麼。」

住家地勢低的，都成了水上人家，外頭的道路也是一片汪洋。為了清理家園，許多人的工作都暫時停擺，慈濟志工送來500份包括麵包、礦泉水等物資，鼓勵居民要重新振作。慈濟志工 黃桭華：「我們選擇這個地點，因為這裡經常遭受嚴重洪水影響，我很高興能夠幫助，那些受洪水影響的人，雖然只是些簡單的物資，但希望能對他們有所幫助。」

而在另一處，受災的露思妮回憶當天仍心有餘悸，因為她看著水越淹越高，直到她的頭頂，早餐店不得不關閉，趕緊到二樓避難，整整一周都無法營業。受災居民 露思妮：「自洪水以來 將近一周，根本無法販售早餐，存款早已用盡，感謝 慈濟 非常感謝，真的幫助了我們。」

棉蘭的慈濟志工籌備物資前往災區發放，大批的人潮排隊，領取麵包、礦泉水、毛毯與清潔用品，這場就發放了超過700份。志工 譚中榕：「志工在發放過程中，沒有遇到太多困難，因為當地居民與政府官員，已透過 大愛電視認識慈濟。」

