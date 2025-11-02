水淹四草水鳥保護區 搶救牛步

海水漲潮湧入四草水鳥保護區，造成地勢低漥的舊南寮社區淹水。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

四草水鳥保護區臨大眾街一處水閘門旁發生潰堤，海水漲潮湧入保護區，造成地勢低漥的舊南寮社區淹水，瓦盤鹽田也受遭殃被水淹沒。保育人士指責市府相關單位搶救動作遲緩，保護區汪洋一片，封園未對外開放，保育的美名大打折扣。

保育人士指出，立秋過後，北方候鳥振翅南飛度冬，台南沿海淺灘濕地湧現數以百計、千計的鷸鴴科候鳥，不少愛鳥人士驅車前往四草水鳥保護區觀賞鳥況，卻發現保護區入口處的鐵柵門關閉，遠觀保護區濕地維持高水位，幾乎沒有鳥況，失望而歸。

據了解，四草水鳥保護區臨大眾街一處水閘門旁於十月中旬發生潰堤，海水漲潮湧入保護區，使得保護區濕地維持在滿水位，造成地勢低漥的舊南寮社區淹水，瓦盤鹽田也受遭殃被水淹沒，農業局森保科為確保安全，暫時關閉保護區入口未對外開放。

四草水鳥保護區的舊南寮社區及安順鹽田，地勢低於海平面約八十公分，古運鹽碼頭河道曾潰堤海水倒灌，舊南寮社區被海水淹沒，嚴重者水深一層樓高。因此，農業局鞏固保護區堤岸，搶修堪虞的水閘門，沒想到大眾街一處水閘門旁發生潰堤，森保科已僱工搶修，預估十一月中旬可完成土堤修復。