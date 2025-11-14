水淹學校地下室 黃琤婷建議縣府啟動專案補助

羅東國中也是同樣情形，地下室雨水倒灌，體育器材與教具泡水毀損，。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風暴雨，宜蘭災情慘重，校園也無一倖免。縣議員黃琤婷於縣議會質詢指出，這次颱風造成多所學校地下室淹水，其中包括羅東國中、國華國中在內的多所學校災損「相當嚴重」，大量體育器材與教具泡水毀損，初估損失數百萬元。她要求教育處「儘速盤點災損、立即提出清冊」，並啟動專案經費補強，協助學校快速復原。

黃琤婷指出，這次暴雨造成多所學校地下室淹水，包括羅東國中、國華國中等多所學校，大量體育器材與教具泡水毀損，損失數百萬元，縣府教育處應提報災損，啟動專案經費補強，協助學校快速復原；縣府表示，將啟動專案補助。

她說，這次淹水是整個地下空間遭雨水倒灌，學校地下室嚴重積水，體育用品等等設備已無法修復，教具倉庫也是一片狼藉，教材散落一地，整個空間全面受損。她要求教育處提出短、中、長期改善計畫。

縣府表示，已持續盤點各校受損情形，針對受損嚴重的體育器材、教具等設施設備將予以專案補助，後續行政程序皆從簡、從速、從寬認定，校園環境清潔、消毒等復原工作也將提供協助，確保學校環境安全無虞，協助恢復正常運作。