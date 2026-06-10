水淹小腿肚！彰化大村葡萄剩7成沒採 農民驚恐日夜抽水

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葡萄園因雨勢不斷而淹水。（黃姓葡萄農提供／葉靜美彰化傳真）

彰化自昨起即雨勢不斷，以生產葡萄聞名的大村郷，所產葡萄正值盛產期，目前尚有7成未採收，有葡萄園一度淹水至小腿肚，農民憂心若降雨持續，恐有裂果等災情產生，昨日即啟動2台抽水馬達日夜進行抽水，縣府農業處提醒農民務必注意排水、做好田間管理，避免受災。

大村鄉黃姓葡萄農表示，昨日的大雨，已造成果園有淹水情形，水一度淹到小腿肚，就怕持續淹水會造成裂果或葡萄根系受損，自昨晚起就開始動用2台3碼力的抽水馬達持續抽水，他指出，葡萄園若持續淹水，3、4天後就會產生裂果，一旦有裂果，恐影響產量或賣像。

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葡萄園因雨勢不斷而淹水。（黃姓葡萄農提供／葉靜美彰化傳真）

葡萄園因雨勢不斷淹水，農民啟用抽水馬達日夜抽水。（黃姓葡萄農提供／葉靜美彰化傳真）

葡萄園因雨勢不斷，一度淹水至小腿肚。（黃姓葡萄農提供／葉靜美彰化傳真）

黃姓葡萄農說，葡萄吸飽水，會不耐久放，除了擔心淹水，也擔心雨停就出大太陽，一冷一熱，除了可能造成裂果，也會有落果情形產生。

大村鄉農會推廣部主任賴錫謀表示，大村葡萄正值盛產期，採收期約可至7月10日，今年葡萄產量正常，價格與往年相較略漲，大宗貨批發價約在每台斤100元左右，特選可達150元，目前已採收約僅占3成，昨日降雨已有部分果園傳出有淹水情形，就怕連續下雨，造成裂果，呼籲農民加強田間排水。

縣府農業處長郭至善表示，目前尚未有農損傳出，但對於如葡萄、花生等正在採收或接近採收期的蔬果，若雨勢持續，就可能有災害產生，提醒農民務必注意排水、做好田間管理，若有災情應即刻向所在地農會通報。

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