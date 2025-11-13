水淹明利村！龔明鑫曝水利署長55小時坐鎮未眠 哽咽盼給支持

花蓮馬太鞍溪水暴漲，洪水湧入明利村。

受鳳凰颱風豪雨與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，洪水泥沙灌進萬榮鄉明利村，引發村長不滿堤防未延伸釀災，對此，經濟部長龔明鑫今（13日）表示，水利署長林元鵬事發後即趕赴花蓮，連續55小時幾乎未眠投入搶修，他語帶哽咽表示「還是要給他支持」。

花蓮馬太鞍溪水位暴漲，萬榮鄉明利村遭洪水與泥流灌入，造成19戶住宅及12處工寮受影響，其中8戶較嚴重，所幸無人員傷亡，村長林萬成指出，早在颱風前已多次向水利署反映堤防需延伸防範破口，但未獲採納，導致洪水漫入社區。

對此，龔明鑫今日指出，水利署先前已在下游光復鄉建置臨時堤防，因此光復地區這次未傳出災情，不過受強降雨與泥沙堆積，導致河床墊高，洪流往上溢出，沿產業道路湧入明利村。

事發後，林元鵬自10日起進駐花蓮，日夜指揮搶修，至13日凌晨將水堵起來，歷時55小時幾乎未眠，龔明鑫說，今日他在會前致電慰問，對方仍表示因出現新的堰塞湖，所以還不能睡，讓他心疼哽咽「還是要給他支持」。





