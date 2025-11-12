水淹花蓮萬榮明利村 水利署拋鼎塊阻水 (圖)

其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 6 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 6 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／不同調！桃園宣布颱風假 新北7區、北市12里明日停班課
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風昨（9）晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣本島多在70％以上，包括台南、高雄、嘉義縣市及雲林都在90％或超過90％；在今晚8時北北基桃都宣布後，全台22縣市明天上班上課概況抵定，桃園市、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣政府宣布明天停班、停課，新北、台北部分地區也停班課。民視 ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 3 小時前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／台東土坂國小今下午停班課！全台12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 6 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 8 小時前
台中市放颱風假無風無雨 百貨公司照常營業
因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨，僅呈現陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業。有市民網友說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假即風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前