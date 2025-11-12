水淹門口成日常？黃琤婷批防洪牛步 籲修補助制度

（記者陳志仁／宜蘭報導）淹門口成日常？受鳳凰颱風的影響，宜蘭縣連日豪雨造成部分低窪地區出現嚴重的淹水災情；宜蘭縣議員黃琤婷今（12）日與羅東鎮長吳秋齡前往災區勘查時，看到一位阿姨無助地坐在家門口，腳邊積水已達腳踝，阿姨一見到2人，急忙起身帶路說，「快來看，我家後面更嚴重！」

國民黨議員黃琤婷表示，這樣的景象不是第一次，也不該成為習慣，極端氣候頻繁，地方防洪工程牛步、排水系統老舊，讓居民年年重複相同的苦；強調「每一次淹水，都代表政府腳步還不夠快，人民不該等著水退才等到補助。」

針對現行的淹水災害補助機制，黃琤婷質疑，依中央規定雖有「最高2萬元」的上限，但實際地方落實金額差異極大，如臺北市補助1至2萬元、臺中市為1.5萬元；不過，各縣市標準不一，難以反映民眾實際損害，制度亟待檢討。

黃琤婷認為，現行補助條件中，須「淹水達50公分以上」才能申請並不合理；許多民宅雖僅淹30、40公分，但淹水時間長、家具家電全毀、屋內受損嚴重，卻因未達門檻而無法獲補助，顯與實際情況脫節。

黃琤婷呼籲，政府應檢討補助制度的公平性，考量多次淹水、累積損害等因素，讓多年受災戶不再成為制度的漏網之魚；直言「災害補助不是恩惠，而是政府責任的一部分。人民需要的是保障，不是運氣。」

