水淹1樓高！鳳凰還沒到宜蘭卻淹慘 氣象粉專揭原因

鳳凰颱風暴風圈今天凌晨接觸恆春半島，但宜蘭昨傍晚起多地就陸續傳出淹水災情，許多民宅泥水湧入，蘇澳鎮更出現大街淹到近一層樓高的情況。氣象粉專指出，蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，原因在於颱風外圍環流與東北季風共伴效應帶來強降雨，才會導致颱風還沒到，宜蘭地區就先遭到暴雨狂炸。

在東北季風與鳳凰外圍環流的影響下，宜蘭昨（11日）傍晚共伴效應開始發威，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，10分鐘內降雨甚至達到20到30毫米，非常驚人。當地從10日開始，兩日累積雨量都已破千，蘇澳更是測得1小時130.5毫米的短延時強降雨，創下了該測站史上第二高紀錄。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（12日）凌晨指出，隨著鳳凰颱風逐漸靠近，颱風環流與東北季風產生的共伴效應會持續往北移動，宜蘭地區的共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來。颱風預計今傍晚左右在屏東附近登陸，並在深夜於台東出海，之後加速朝東北移動。

根據中央氣象署說明，鳳凰颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，暴風圈已進入南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，但強度有持續減弱趨勢。

更多中時新聞網報導

PLG》拿新軍當祭品 勇士痛扁洋基不留情

台灣逾60歲男性 半數勃起困難

《96分鐘》票房破2億 林柏宏揪王柏傑上班