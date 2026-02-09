水湳交通大解鎖！楊瓊瓔曝「好消息」：讓交通與生活品質同步升級

為解決台中水湳經貿園區交通瓶頸，積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔今（9）日邀集市議員楊大鋐以及中央水利署等相關單位進行會勘，楊透露，當場有達成共識，中央地方同步作業，縮短審查時間，目標力拚今年9月動工、明年5月完工通車。

楊瓊瓔今在臉書以「水湳經貿園區發展快，交通不能打結」為題發文，並提及針對大家最關心的中平路跨港尾子溪橋梁，她今天邀集楊大鋐、港尾里長楊忠義與水利署、建設局現場協調；楊說原本因為行政程序可能要拖上兩年，不過當場達成共識，中央地方同步作業，縮短審查時間！目標力拚今年9月動工、明年5月完工通車，讓會展中心與綠美圖周邊的交通更順暢，不用再繞路塞車。

「除了打通交通瓶頸，居住安全更重要」，楊瓊瓔表示，她也視察中平安居社宅周邊道路，大石里長吳忠華擔心目前的S型彎道設計會造成視線死角，她也堅持公共建設安全第一，當場要求建設局、都發局與交通局重新檢討，務必截彎取直、消除危險路口。

楊瓊瓔允諾，會緊盯進度，不管是縮短行政流程讓橋梁早日動工，還是替回家的路把關安全，一定全力以赴，讓大家的交通與生活品質同步升級。

