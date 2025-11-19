水湳亮點建設5+2再+1 盧秀燕：若順利超巨蛋明年秋季可望簽約確定
台中市議會定期大會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯關切水湳經貿園區各項建設的推動進度與整體發展，並且期盼超巨蛋能成為水湳另一個大亮點建設，帶動餐飲、娛樂、旅宿等產業繁榮。市長盧秀燕表示，順利的話，超巨蛋明年秋季可以簽約確定。
市議員張廖乃綸說，水湳經貿園區跨越西屯區與北屯區，早在前市長胡志強任內就開始規劃開發。水湳經貿園區有水湳轉運中心、國際會展中心、台中綠美圖、台中流行影音中心及臺灣智慧營運塔。這5大亮點建設在前市長林佳龍任內進度嚴重延宕，還好盧秀燕市長上任後，加速推動。如今，全台首座結合市立美術館與市立圖書館總館的「綠美圖」已經完工，試營運期間平均每天吸引1.3萬參觀人次，「國際會展中心」試營運首展「2025台灣五金工具展覽」也已順利完成。另一個重大建設「水湳轉運中心」於111年9月開工，預估明年第一季完工營運，但轉運中心立體匝道銜接國道的部份，目前還停留在可行性研究的階段，因此交通局應該針對水湳轉運中心車流無法銜接國道而流入經貿路、中清路、環中路等平面道路導致壅塞的問題，提出疏導方案。
張廖乃綸指出，水湳另外二個亮點建設進度相對落後。其中，台中流行影音中心營運移轉ＯＴ案已經於112年12月完成資格審查及綜合評審作業，雙方於113今年6月完成議約，並且在113年10月點交給「台中流行影音中心股份有限公司」，但卻還要等二、三年，力拼在115年底對外開放。新聞局長欒治誼表示，當時契約要求廠商至少要投入3億元，廠商對營運前景看好，決定投入4.05億，因為投資金額增加，整體規劃也擴大，明年底有信心能對外開放。
另外，有關臺灣智慧營運塔原本規劃於水湳經貿園區公139文商段86地號，以促參BOT方式招商，但企業投資意願不高，目前規劃改至北屯區創研段25地號，另外，水湳經貿段6、8地號規劃設定地上權70年方式招商，第一次公告招商也無人投標。經發局長張峯源表示，臺灣智慧營運塔的部分委託專業顧問協助綜合評估招商條件、潛商意願、市場、技術及財務可行性及招商文件研擬等事宜，正進行招商文件研擬及權利金估算等前置作業。水湳經貿段6、8地號屬於高門檻投資案，金額高達94億，可能要結合壽險、百貨、旅館等業者，需要花比較長的時間。
市議員張廖乃綸強調，水湳不僅有5大亮點建設，過去在她的強烈爭取下還多了超大型中央球場及大型親子共融遊戲場，讓水湳亮點建設加碼成為5+2。緊接著，超巨蛋也確定落腳水湳經貿園區，讓亮點建設再+1。市議員陳政顯也表示，超巨蛋的議題已經引發熱烈討論，還有民眾流傳未來台中超巨蛋的外型很像貝殼又像葉子，台中市要走向國際化需要超巨蛋，這麼大的場館不僅作為演唱會、球賽之用，還能帶動餐飲、娛樂、旅宿產業，結合水湳其他各亮點建設，可以帶動區域經濟繁榮。
市長盧秀燕表示，台灣目前最夯的是演唱會與棒球熱，目前台北大巨蛋已經一檔難求，因此台中需要超巨蛋，雖然政府經費有限，但可以吸引民間投資興建超巨蛋，市府目前正進行可行性評估報告，預計今年底前完成，明年初召開公聽會，接著有3個月公告期，徵求投資計畫書，如果要蓋3萬-4萬席的超巨蛋至少要400億，順利的話明年秋季全案可以簽約確定，市府期盼超巨蛋不僅是傳統功能性場館，外型也兼具地標性與美感。
