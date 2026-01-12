水湳洞釣魚遇浪襲險淪波臣 海巡救起兩釣客送醫搶救

〔記者吳昇儒／新北報導〕56歲陳姓釣客與38歲劉姓釣客今日上午前往新北市瑞芳區水湳洞附近磯釣時，不慎被海浪沖擊捲入海中，一旁釣友見狀隨即報案求援。警方獲報後，立刻通知海巡隊員派遣小艇前往救援，將兩人救起，但因劉男失溫嚴重，一併送往醫院搶救中。

新北市瑞芳警分局於8時23分接獲通報後，立刻派遣鼻頭派出所長黃柏翰會同海巡、消防救護人員前往救護，初步詢問兩人是被突來的大浪打落，捲進海中。

所幸落海釣客兩人均有穿著救生衣，海巡人員出動巡邏小艇將兩人救起於9時2分載往水湳洞漁港岸際，交由救護人員送往醫院救治。

