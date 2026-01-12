水湳洞2釣客遭大浪捲入海中！落水40分鐘獲救 1人失溫

海巡、消防與警方到場救援，將2釣客救起。（圖／翻攝畫面）





新北市瑞芳區水湳洞，今天（12日）上午傳出釣客落海事件，2名釣客在岸際礁石上釣魚時，遭海浪衝擊捲入海中，轄區瑞芳警方獲報會同海巡人員、消防人員趕赴現場救援，所幸陳姓、劉姓釣客當時身上都有穿著救生衣，落水後約40分鐘平安獲救，醫護人員現場評估劉姓釣客失溫狀況較嚴重，目前已將2人送往基隆長庚醫院治療，確切事發經過仍待釐清。

據了解，這起事件發生在今天（12日）上午8時23分許，56歲陳姓男子與38歲劉姓男子在瑞芳區水湳洞，靠近洞頂路210之5號附近的岸際礁石垂釣時，突遭海浪衝擊，2人不慎滑倒跌落海中，一旁釣友見狀，連忙打電話報警尋求協助。

瑞芳分局鼻頭派出所長黃柏翰獲報，隨即會同海巡、消防救護人員前往救護，所幸落水的2釣客身上都有穿著救生衣，後續由海巡人員出動巡邏艇救起，並已於上午9時2分從水湳洞漁港平安上岸，經醫護人員評估，2人意識清醒均未受傷，但劉姓釣客失溫狀況較為嚴重，目前已將2人都送往基隆長庚醫院進行檢查、治療。

