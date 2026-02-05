水湳經貿園區最後一段未拓寬道路有解 今年可望動工

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市水湳經貿園區發展快速，市府推動各式重大建設進駐，其中園區南側的中平路(經貿路至皇城街間路段)，是水湳經貿園區周邊唯一尚未完成拓寬的計畫道路，在地市議員陳淑華爭取7年，建設局終在今年度編列工程預算；建設局長陳大田指出，年後就能辦理細部設計及招標作業，預計年中動工。

長期推動中平路拓寬的陳淑華議員指出，中平路聯繫台灣大道到北屯，沿著中平路前行可以接河南路到達文心路的捷運綠線，更連通台灣大道，銜接七期市政中心，在暢通西屯區與北屯區的連接上具有絕對的必要性，是水湳經貿園區重要道路，卻也是周邊唯一尚未完成拓寬的計畫道路。

陳淑華說，水湳園區徵收剛完成時，她就要求辦理拓寬，當時並已完成中平路拓寬用地取得，隨著水湳經貿園區幾大重大建設陸續啟用，交通流量漸增，地方反映中平路未拓寬讓交通負沉重，7年來積極爭取中平路拓寬，終獲市府回應，市府編列今年度預算時終於納入中平路(經貿路至皇城街路段)拓寬的經費。

為讓在地民眾更了解相關建設，陳淑華邀集建設局長陳大田及西屯區公所區長鄭錫禧等，召開拓寬中平路(經貿路至皇城街)進度說明會，讓地方、市民了解相關資訊。

陳大田指出，預計年後就能辦理細部設計及招標作業、年中動工，工期約1年即可完工，屆時可以提供市民更好的交通服務。

陳淑華指出，中央計畫興建的社會住宅中平安居用地就在旁邊，也可以在市府辦理拓寬中平路及社宅周邊道路後，進行興辦工程，在台中市水湳蛋黃區帶動社會住宅興建，為居住正義盡一些力量。

