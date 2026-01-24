水湳經貿園區豪宅遭鋼珠彈掃射 陽台玻璃、車窗碎裂！住戶驚惶

【記者鮮明／台中報導】台中市西屯區水湳經貿園區19日發生槍擊事件，1棟豪宅不明原因遭鋼珠彈射擊，造成2戶陽台玻璃及停在樓下的2輛轎車玻璃碎裂，讓住戶嚇壞了。據了解，鋼珠彈疑似從對面大樓擊發，至少開了10多槍；警方初步研判為特定毀損案件，目前無證據顯示為隨機攻擊事件，已調閱監視器畫面，全力偵辦中。

這起槍擊事件發生在19日下午，連續的槍擊聲造成該棟大樓4樓及7樓住戶陽台玻璃被擊碎，散落在陽台上，停放在樓下路邊的2輛汽車也被擊碎，車窗留下彈孔成蛛網狀，讓住戶、車主飽受驚嚇。

民眾在現場發現鋼珠彈，從射擊的角度研判可能是從對面的大樓擊發，至少開了10多槍。當地居民說，該處位於水湳經貿園區，附近又有中國醫藥大學水湳校區，環境單純，沒想到發生槍擊事件。

台中市警六分局表示，本案經初步研判本案為特定毀損案件，目前並無證據顯示為隨機攻擊事件，目前已掌握相關跡證與調查方向，正循線積極偵辦中，也已加強周邊巡邏，請學生與居民安心。

至於犯案工具，警方表示，目前已完成初步鑑識，相關射擊工具及手法仍在比對分析中，案件目前依法朝毀棄損壞相關罪嫌方向偵辦，若查獲的槍械具有殺傷力，也將依證據結果適時調整偵辦方向。

大樓1樓滿地碎玻璃。民眾提供

初步研判可能是從對面大樓擊發。民眾提供

