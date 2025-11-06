水湳經貿6、8地上權又流標 何文海批盧秀燕：開不了工的工還是開不了工

水湳經貿園區的經貿六及八地上權招標再度流標，何文海議員憂心台中大型招商案。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議會今天進行業務質詢，民進黨市議員何文海關心大型招商案，水湳經貿園區的經貿六及八地上權招標，上月28日再度流標，台中巨蛋預近百億，未來裝修招商樂觀嗎？建議市府提早公告招商，否則未來恐淪為蚊子館；另外，超級大巨蛋沒辦法做就不要吹牛，台灣智慧塔空轉7年，快點解決，盧市長「開不了工的工還是開不了工」。

何文海指出，水湳經貿園區的經貿六及八地號2筆土地設定地上權案，10月28日再度流標，台中市近幾次賣地成效不彰，而水湳這2筆大型地目招商停步，他問建設局長陳大田，擔不擔心正在興建中的巨蛋未來內部裝修等耗費更多經費，也會出現招商困難？

何文海也提到，他曾質詢都發局，要求台灣塔地點應該恢復成公園，但目前仍然是圍籬圍著，會不會到盧秀燕市長卸任，招商工作停頓，空地仍是空地，圍籬仍是圍籬？

何文海表說，盧秀燕曾說，她的重要政見就是開不了的工要開工，完不了工的要完工，但目前看來，她任期近7年，都只是完成前任市長推動的政績，不是工期延長，就是經費暴增，甚至還有動都沒動的，盧市長先前宣布水湳經貿園區還會有一個超巨蛋，也要把台灣智慧營運塔換位子再招商做百貨(台中101)，但目前說要在經貿六號及八號招商卻等無人，看來進度也讓人無信心，再加上巨蛋及超巨蛋，台中會有那麼多商業百貨的需求？擔不擔心未來巨蛋及超巨蛋的招商都面臨困境？台中市政府團隊不要因為只剩一年多就擺爛，要思考如何能夠順利招商，否則只會留下蚊子館以及爛攤子給下屆市長。

運動局說，台中巨蛋正進行地下基礎工程，力拚在2030年完工並取得使用執照，室內裝修、空調、景觀、指標工程及特殊設備等非原預算項目及其工程間接費用，已納入ROT及BOT招商規劃，將儘速推動投資招商事宜。

